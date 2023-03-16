Рамадан-2023: опубликовано расписание поста и намаза

В 2023 году священный месяц Рамадан начнется 23 марта. В связи с этим Духовное управление мусульман Казахстана поделилось расписанием поста и намаза, сообщает Zakon.kz.

Астана

Фото: Zakon.kz

Алматы

Фото: Zakon.kz

Шымкент

Фото: Zakon.kz

С расписанием поста и намаза во время священного месяца для других городов Казахстана можно ознакомиться на сайте ДУМК. Скачать в хорошем качестве их можно здесь.

Новость по теме В Казахстане определены даты священного месяца Рамадан на 2023 год

Ранее председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы сообщил, что в 2023 году месяц Рамадан начнется 23 марта, а ночь с 17 на 18 апреля – священная ночь предопределения (Кадр), 21 апреля – праздник Ораза Айт.

В этом году сумма фитр-садака установлена в размере 535 тенге.