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Новое землетрясение произошло у берегов Турции

Новое землетрясение произошло у берегов Турции Фото: www.emsc-csem.org
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло у побережья Турции, сообщает Zakon.kz

По информации Европейско-Средиземноморского сейсмоцентра эпицентр подземных толчков находился в 46 километрах к юго-западу от провинции Мерсин. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Отметим, что совсем недавно в Турции в провинции Шанлыурфа произошло сильное наводнение, жертвами которого стали 15 человек.

Как сообщали ранее, разрушительное землетрясение произошло в турецкой провинции Кахраманмараш 6 февраля текущего года. С интервалом в девять часов были зафиксированы толчки магнитудой 7,7 и 7,6.

Также от стихии пострадала Сирия.

Жертвами землетрясения в Турции стали около 48 тысяч человек. 

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