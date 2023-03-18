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Более 1800 обращений поступило в Конституционный суд Казахстана

Более 1800 обращений поступило в Конституционный суд Казахстана Фото: akorda.kz
По состоянию на 17 марта в адрес Конституционного Суда Казахстана поступило 1856 обращений граждан, сообщает Zakon.kz.

В настоящее время 306 обращений рассматриваются: 12 из них приняты к конституционному производству, а 30 - находятся на предварительном изучении у судей, говорится на сайте Конституционного суда.

Более 1800 обращений поступило в Конституционный суд Казахстана

Фото: gov.kz

Более 1800 обращений поступило в Конституционный суд Казахстана

Фото: gov.kz

Наиболее часто заявители обращаются в Конституционный Суд с вопросами несогласия с решениями судов - 46%, признания некоторых нормативных правовых актов или их отдельных положений неконституционными - 23%, доступа к информации - 3,6%, вопросам трудового и пенсионного обеспечения - 2,3%, а также по вопросам уголовно-исполнительной системы - 1,6% и другим вопросам.

Более 1800 обращений поступило в Конституционный суд Казахстана

Фото: gov.kz

За указанный период Конституционный Суд вынес четыре нормативных постановления, включая два постановления по обращениям граждан. Одним из таких случаев стало признание Конституционным Судом несоответствия отдельных норм Налогового кодекса и законодательства в сфере государственной службы Конституции.

Большинство обращений поступило из городов Астана и Алматы, а также из областей Костанайской, Жамбылской и Карагандинской.

Конституционный закон "О Конституционном суде Республики Казахстан" был принят 5 ноября 2022 года и начал действовать с января 2023 года. Конституционный суд заменил собой Конституционный совет.

Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

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