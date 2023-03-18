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Ливни и град в двух городах Турции: дороги превратились в озеро

Ливни и град в двух городах Турции: дороги превратились в озеро Фото: freepik
На востоке Турции в городе Килис и на юге в Газиантепе сильный шторм, дождь и град, сообщает Zakon.kz.

Город Килис топят осадки. Машины и пешеходы не могут спокойно перемещаться по городу, поскольку уровень воды поднялся до критического, передает Haber.

Также в сети появились кадры шторма в городе, который ужасает своей зрелищностью.

В городе Газиантеп на юге страны, который сильно пострадал от землетрясения в начале февраля, похожая картина — ливень, град, паводки.

Ливни и град в двух городах Турции: дороги превратились в озеро

Фото: trthaber.com

Автолюбителям пришлось укрывать свои машины коврами.

Ливни и град в двух городах Турции: дороги превратились в озеро

Фото: trthaber.com

Ливни и град в двух городах Турции: дороги превратились в озеро

Фото: trthaber.com

Ливни и град в двух городах Турции: дороги превратились в озеро

Фото: trthaber.com

14 марта жертвами схода селевых потоков в провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции стали 15 человек.

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