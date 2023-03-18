Ливни и град в двух городах Турции: дороги превратились в озеро
Фото: freepik
На востоке Турции в городе Килис и на юге в Газиантепе сильный шторм, дождь и град, сообщает Zakon.kz.
Город Килис топят осадки. Машины и пешеходы не могут спокойно перемещаться по городу, поскольку уровень воды поднялся до критического, передает Haber.
Также в сети появились кадры шторма в городе, который ужасает своей зрелищностью.
В городе Газиантеп на юге страны, который сильно пострадал от землетрясения в начале февраля, похожая картина — ливень, град, паводки.
Фото: trthaber.com
Автолюбителям пришлось укрывать свои машины коврами.
Фото: trthaber.com
Фото: trthaber.com
Фото: trthaber.com
14 марта жертвами схода селевых потоков в провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции стали 15 человек.
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