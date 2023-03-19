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В Генпрокуратуре сообщили о 25 фактах нарушения выборного законодательства

Выборы, Мажилис, Парламент Фото: Zakon.kz
Начальник Управления службы по защите общественных интересов Генпрокуратуры Азамат Саргазин в ходе телемарафона сообщил, что в день выборов было выявлено 25 фактов нарушения законодательства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Саргазин сообщил, что сегодня в течении дня зафиксированы нарушения со стороны 25 лиц. По его словам, их противоправные деяния квалифицированы по трем статьям Кодекса об административных правонарушениях.

"По статье 110 Кодекса об административных правонарушениях - "Выдача членом избирательной комиссии гражданам избирательных бюллетеней в целях предоставления им возможности голосования за других" в отношении 15 лиц. По статье 108 КоАП в отношении 6 лиц и по статье 102 по 4 лицами. Из них к текущему моменту 15 лиц уже привлечены к административной ответственности. В отношении остальных 10 виновных принимаются меры по сбору материалов. Ни один факт нарушения не останется без внимания и реагирования". Азамат Саргазин

В день голосования в органы прокуратуры, по данным спикера, поступило 66 обращений касающихся выборов. В основном авторы обращений сообщали о возможных нарушениях, связанных с ведением отдельными участниками избирательного процесса, предвыбнорной агитацией в период запрещения. Из них 39 обращений по компетенции перенаправлены в уполномоченные государственные органы, по 19 даны ответы разъяснительного характера, одно лицо в Западно-Казахстанской области привлечено к ответственности за незаконную агитацию. Еще 7 обращений находится на рассмотрении.

В Казахстане прошли выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. По предварительным данным, проголосовали 54,19% или 6 521 860 избирателей. 

По данным ЦИК, порядка 5 тыс. казахстанцев проголосовали на избирательных участках за рубежом.

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