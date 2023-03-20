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Очередную баллистическую ракету запустила Северная Корея

Очередную баллистическую ракету запустила Северная Корея Фото: pixabay
Ракету малой дальности в сторону Японского моря запустили военные КНДР 19 марта, сообщает Zakon.kz.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщил, что в воскресенье Северная Корея запустила баллистическую ракету из района полигона Тончханни. По сообщению Ренхап, ракета пролетела 800 км и упала в море.

"Разведывательные органы Южной Кореи и США проводят всесторонний анализ особенностей (ракеты)", — сообщили журналистам военные.

17 марта власти КНДР запустили межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-17" из международного аэропорта Пхеньяна. Днем ранее были выпущены две ракеты класса "земля-земля".

Сообщается, что таким образом власти КНДР реагируют на совместные военные учения США и Южной Кореи.

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