Очередную баллистическую ракету запустила Северная Корея

Ракету малой дальности в сторону Японского моря запустили военные КНДР 19 марта, сообщает Zakon.kz.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщил, что в воскресенье Северная Корея запустила баллистическую ракету из района полигона Тончханни. По сообщению Ренхап, ракета пролетела 800 км и упала в море.

"Разведывательные органы Южной Кореи и США проводят всесторонний анализ особенностей (ракеты)", — сообщили журналистам военные.

17 марта власти КНДР запустили межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-17" из международного аэропорта Пхеньяна. Днем ранее были выпущены две ракеты класса "земля-земля".

Сообщается, что таким образом власти КНДР реагируют на совместные военные учения США и Южной Кореи.