Какие мероприятия пройдут в Алматы в священный месяц Рамадан

Главный имам Алматы Толеби Хаджи Оспан напомнил, что в 2023 году Рамадан начнется 23 марта и завершится 21 апреля, сообщает Zakon.kz.

На площадке Региональной службы коммуникаций стало известно, что в Алматы утвержден план по празднованию священного месяца Рамадан.

В этом году в 50 из 54 мечетей города будет совершен хатм Корана таравих намазов. В остальных четырех мечетях, а именно в мечетях "Исмихан" в Медеуском районе, "Кулиза ана" в Наурызбайском районе, "Макка" в Турксибском районе и в мечети "Ар-Рахим" в Турксибском районе во время таравих намазов не будет совершаться хатм Корана.

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Кроме того, в центральной мечети Алматы будет возведен "Шатер Рамадана", где ежедневно будет организовывается большой ифтар (ауызашар) на 500 человек. Также локальные ауызашары будут проводиться и в других мечетях города.



Официально этот год ДУМК объявил годом "Ислама и благополучного общества", в связи с чем в месяц поста в рамках проекта "Рамадан – месяц добра" будут организованы различные мероприятия. Кроме семинаров, круглых столов, интервью, проповедей и благотворительных акций, также будет объявлен конкурс "Жарапазан-Party" среди жителей Алматы.



Главный имам Алматы поздравил "с наступлением священного месяца Рамадан, времени прихода которого верующие ждут каждый год и которого с нетерпением ждала вся мусульманская община".



"14 марта в столице Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы провел пресс-конференцию с участием представителей СМИ. Также хотим объявить, что в этом году месяц Рамадан начнется 23 марта и завершится 21 апреля. Ночь с 17 на 18 апреля – ночь Ляйлятуль-кадр. 21 апреля – праздник Ораза айт. В этом году размер фитр-садака установлен в размере 535 тенге". Толеби Хаджи Оспан

Также спикер призвал алматинских предпринимателей поддержать обращение Верховного муфтия страны о максимальном снижении цен на социально значимые продукты и товары до 10%.

"Пользуясь случаем, хотелось бы настоятельно рекомендовать в священный месяц Рамадан отказаться от спиртных напитков и не продавать их в магазинах. Поминальные трапезы, а также семейные мероприятия проводить во время вечерней трапезы". Толеби Хаджи Оспан

Ранее представители Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК) на брифинге в СЦК рассказали о подготовке к Рамадану, а также о том, что нельзя делать в этот священный месяц.