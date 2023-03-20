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Схема движения 10 маршрутов изменится в Алматы на Наурыз

Схема движения 10 маршрутов изменится в Алматы на Наурыз Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы в связи с запланированными на Наурыз мероприятиями изменится схема движения 10 маршрутов. Об этом корреспонденту Zakon.kz 20 марта 2023 года рассказали в пресс-службе акимата южной столицы.

Схемы объезда 21, 22, 23 марта:

  • №16 – в восточную сторону – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Гоголя – далее по схеме;
  • №16 – в западную сторону – ул. Кунаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме;
  • №37 – в восточную сторону – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай Батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме;
  • №37 – в западную сторону – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме;
  • №48 – в южную сторону – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Достык – далее по схеме;
  • №48 – в северную сторону – пр. Достык – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме;
  • №126 – в восточную сторону – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Гоголя – далее по схеме;
  • №126 – в западную сторону – ул. Кунаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме;
  • №201 – в восточную сторону – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме;
  • №201 – в западную сторону – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме;
  • №205 – в северную сторону – ул. Желтоксан – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме;
  • №205 – в южную сторону – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – ул. Наурызбай батыра – далее по схеме;
  • №206 – в восточную сторону – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме;
  • №206 – в западную сторону – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме;
  • №209 – в восточную сторону – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме;
  • №209 – в западную сторону – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме;
  • №210 – в восточную сторону – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме;
  • №210 – в западную сторону – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме;
  • №224 – в восточную сторону – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме;
  • №224 – в западную сторону – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме.

Итого: изменены движения 10 маршрутов.

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