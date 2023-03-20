Схема движения 10 маршрутов изменится в Алматы на Наурыз

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В Алматы в связи с запланированными на Наурыз мероприятиями изменится схема движения 10 маршрутов. Об этом корреспонденту Zakon.kz 20 марта 2023 года рассказали в пресс-службе акимата южной столицы.

Схемы объезда 21, 22, 23 марта: №16 – в восточную сторону – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Гоголя – далее по схеме;

– в восточную сторону – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Гоголя – далее по схеме; №16 – в западную сторону – ул. Кунаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме;

№37 – в восточную сторону – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай Батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме;

– в восточную сторону – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай Батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме; №37 – в западную сторону – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме;

№48 – в южную сторону – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Достык – далее по схеме;

– в южную сторону – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Достык – далее по схеме; №48 – в северную сторону – пр. Достык – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме;

№126 – в восточную сторону – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Гоголя – далее по схеме;

– в восточную сторону – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Гоголя – далее по схеме; №126 – в западную сторону – ул. Кунаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме;

№201 – в восточную сторону – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме;

– в восточную сторону – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме; №201 – в западную сторону – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме;

№205 – в северную сторону – ул. Желтоксан – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме;

– в северную сторону – ул. Желтоксан – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме; №205 – в южную сторону – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – ул. Наурызбай батыра – далее по схеме;

№206 – в восточную сторону – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме;

– в восточную сторону – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме; №206 – в западную сторону – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме;

№209 – в восточную сторону – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме;

– в восточную сторону – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме; №209 – в западную сторону – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме;

№210 – в восточную сторону – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме;

– в восточную сторону – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме; №210 – в западную сторону – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме;

№224 – в восточную сторону – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме;

– в восточную сторону – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме; №224 – в западную сторону – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме. Итого: изменены движения 10 маршрутов. Новость по теме Как не заработать пищевое отравление при праздновании Наурыза Празднование Наурыза в Алматы началось 14 марта с мероприятия "Көрісу күні" на территории парка "Кок Тобе". Основные мероприятия, по данным городского акимата, начнутся 21 марта в 10:00 с так называемого "Шествия Наурыза". Подробнее о том, куда пойти на Наурыз в Алматы, читайте здесь. Читайте также В Шымкенте открылся новый ипподром Кайрату Кудайбергену вновь продлен арест Токаев утвердил Информационную доктрину Казахстана

Следите за новостями zakon.kz в: