В каких странах отмечается Наурыз

Наурыз — праздник весны и нового года, который отмечается во многих странах Центральной Азии и Ближнего Востока, сообщает Zakon.kz.

В настоящее время Наурыз, как официальное начало нового года по астрономическому солнечному календарю, отмечается 21 марта в Иране и Афганистане.

Как государственный праздник Наурыз также отмечается в Казахстане, Узбекистане, Туркмении, Азербайджане, Грузии, Албании, Кыргызстане, Македонии, Турции и Таджикистане. По традиции народов, отмечающих Наурыз, чем щедрее праздник, тем благополучнее пройдет год.



Наурыз также является национальным праздником в некоторых регионах России, включая Дагестан, Татарстан, Башкирию и другие, где его отмечают 21 марта. Кроме того, Наурыз отмечается в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, Иракском Курдистане и некоторых регионах Индии.

Само слово "Наурыз" с персидского языка переводится как "новый день".

Навруз — один из самых древних праздников, упоминаемый в поэме "Шахнаме". Согласно легенде, его начало связано с началом царствования Шаха Джамшида, отсюда происходит название "Джамшиди Навруз" и традиция коронации Шахов в этот день среди заратуштрийцев.

Хотя слово "Навруз" появилось в персидских источниках только во втором веке нашей эры, само событие было отмечено уже во времена династии Ахеменидов (около 550-330 гг. до н. э.). В то время правители провинций Персидской империи приносили дары шахиншаху в эти дни.

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