Гибель детей от сиропа в Узбекистане: индийскую фармкомпанию лишили лицензии

Фармакологическую компанию Marion Biotech, производившую сироп от кашля "Док-1 Макс", от которого в Узбекистане скончались 20 детей, лишили лицензии, сообщает Zakon.kz.

23 марта стало известно, что лицензию компании Marion Biotech аннулировали. Об этом сообщает издание Press Trust of India со ссылкой на официальные лица страны.

"Лицензия фирмы была приостановлена с января, после чего было начато тщательное расследование. Теперь лицензия фирмы аннулирована Управлением по контролю и лицензированию наркотиков штата Уттар-Прадеш. Фирма больше не может производить сироп", — приводит слова чиновника издание.

3 марта полиция арестовала трех сотрудников компании. Их обвиняют в производстве и продаже фальсифицированных лекарств. Обвинения ранее были выдвинуты в отношении пяти сотрудников Marion Biotech, в том числе, ее директоров.

В Узбекистане в декабре 2022 года были зафиксированы множественные случаи гибели детей после приема сиропа от кашля индийского производства. Официально зарегистрировано 20 детских смертей. У всех погибших развилась почечная недостаточность. Выяснилось, что в партии сиропа "Док-1 Макс" уровень токсичного этиленгликоля превышал норму в 300 раз.

В начале февраля антикоррупционная служба Узбекистана сообщила об аресте бывшего директора Агентства по развитию фармацевтической отрасли Сардора Кариева. Вместе с ним были арестованы чиновники фармагентства и Госцентра экспертизы и стандартизации лекарственных средств.