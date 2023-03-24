Уровень критики и требовательности возрастет в Мажилисе – политолог об итогах выборов

Политолог Данияр Ашимбаев высказался о результатах прошедших 19 марта выборов депутатов Мажилиса и маслихатов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам эксперта, прошедшие выборы показали безусловную победу партии Amanat, которая, по сути, вела предвыборную кампанию с чистого листа, с дистанцированием главы государства от партии. В результате партии удалось получить большинство голосов как по одномандатным округам, так и по партийным спискам.

"Особо отмечу, что кампания шла по классической методике, то есть встречи с избирателями, агитация, в то время как многие другие чрезмерно увлекались социальными сетями. Особенно это касается всевозможных активистов, которые большой толпой бросились на выборы, по сути, представляя для населения один и тот же политический спектр. В итоге мы увидели, что большинство из них с треском проиграли. Это связано во многом с сильно переоцененной популярностью и с тем, что население хотело бы услышать", – сказал Данияр Ашимбаев.

Он также отметил большой успех партии "Ауыл", которая традиционно была аутсайдером парламентских выборов. По его словам, в этот раз она сыграла альтернативную роль партии власти, прежде всего для местной элиты и сельчан, переехавших в города.

"Выстрелила и партия Respublica, хотя не так, как планировала. Потому что кампания стартовала с большим опозданием и корректировалась во время выборов. Тем не менее результаты показали, что определенный запрос на новые лица есть", – добавил он.

Что касается партии "Ак жол", то по итогам выборов она потеряла часть электората, но в Парламент все же прошла. Как подметил эксперт, несмотря на то, что многие пытались работать в поле "Ак жола" и активно нападали на партию, им удалось отстоять немалую часть своего электората.

"НПК прошла выборы на старом заделе. Партия много лет была парламентской. Понятно, что слабая избирательная кампания и скандалы на старте подпортили их результаты. И в последнее время была уверенность, что партия может не пройти в Мажилис, но старый бренд оказался у избирателей популярен. При этом заслуги нового руководства в выборе кампании, на мой взгляд, скорее были отрицательными". Данияр Ашимбаев

Ашимбаев также считает, что прохождение оппозиционной ОСДП в Мажилис, хоть и с маленькими показателями, уже прорыв, учитывая то, что партия много лет бойкотировала выборы или не проходила установленные требования. Тем не менее, он отметил, если бы руководство ОСДП работало на более широкое поле, то партия могла бы получить больше голосов избирателей.

"Байтак" – единственная партия, проигравшая выборы. Они не смогли представить экологическую повестку в национальном масштабе. И я думаю, что все-таки больше кампания партии востребована в отдельных регионах. Но посмотрим на итоги голосования по партийным спискам в маслихаты. На мой взгляд, она могла вполне успешно выступить в Алматы". Политолог Данияр Ашмбаев

По итогу партия Amanat удержала большинство – более 60% депутатских мест будет принадлежать этой партии. По словам Ашмбаева, она будет солирующей в новом Мажилисе. С другой стороны, партийный список самой партии обновился очень серьезно.

"Понятно, что накал страстей будет выше в Мажилисе. Уровень критики и требовательности возрастет. И партии Amanat, чтобы удержать лидирующие позиции, придется работать достаточно плотно. Но для начала все-таки новым депутатам нужно будет время на адаптацию", – подчеркнул Данияр Ашимбаев.



Предварительная явка на выборы составила 54,19%. Несмотря на то, что показатели достаточно неплохие, по словам Ашимбаева, доверие граждан к представителям власти сильно подорвано.

"Особенно об этом свидетельствуют показатели по Алматы. Доверия к партиям нет, кампании партий не произвели впечатления. И понятно, что доверие к Парламенту и к маслихатам нужно еще заработать. Особенно это относится к маслихатам, поскольку население перестало их воспринимать, потому что в последнее время они просто пропали из поля зрения", – заявил эксперт.

Все это, по его словам, приводит к тому, что акиматы, оставшиеся без критики и контроля со стороны маслихатов, занимаются решением проблем, которые они сами посчитают необходимыми. В итоге большая кабала вопросов падает на правительство, Администрацию президента, что негативно влияет на эффективность всей системы.

Ранее руководитель Центра электорального обучения АГУ при президенте Жанар Буканова высказалась о работе специальных организаций, проводящих социологические опросы во время выборов.

19 марта в Казахстане состоялись выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. 20 марта в Центральной избирательной комиссии озвучили предварительные результаты, по которым в Мажилис пробились шесть партий: Amanat, "Ауыл", Respublica, "Ак жол", Народная партия Казахстана и ОСДП.

24 марта стало известно, кто стал депутатом маслихата Алматы по одномандатным округам