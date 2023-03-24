Какие партии прошли в маслихат Астаны
Согласно озвученной информации, по итогам выборов в маслихат столицы голоса распределились следующим образом:
- Партия Amanat – 68,78%,
- Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" – 0,65%,
- Партия Respublica – 1,63%,
- Народная партия Казахстана – 5,50%,
- Партия зеленых "Байтак" – 5,49%,
- Демократическая партия Казахстана "Ак жол" – 19,96%.
Таким образом, в маслихат Астаны прошли: партия Amanat (12 мандатов), "Акжол" (3 мандата), "Байтак" (1 мандат) и Народная партия Казахстана (1 мандат). Партии "Ауыл" и Respublica мест в маслихате Астаны не получили.
Всего в столице зарегистрирован 788 931 избиратель, из них приняли участие в голосовании – 332 694. Кто стал депутатом маслихата Астаны по одномандатным округам.
Ранее стало известно, какие партии прошли в маслихат Алматы и кто стал депутатом маслихата по одномандатным округам.
19 марта в Казахстане состоялись выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. 20 марта в Центральной избирательной комиссии озвучили предварительные результаты, по которым в Мажилис прошли шесть партий: Amanat, "Ауыл", Respublica, "Ак жол", "Народная партия Казахстана" и ОСДП.