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Какие партии прошли в маслихат Астаны

Какие партии прошли в маслихат Астаны Фото: Zakon.kz
24 марта стало известно, какие партии прошли в маслихат Астаны, сообщает Zakon.kz.

Согласно озвученной информации, по итогам выборов в маслихат столицы голоса распределились следующим образом:

  • Партия Amanat – 68,78%,
  • Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" – 0,65%,
  • Партия Respublica – 1,63%,
  • Народная партия Казахстана – 5,50%,
  • Партия зеленых "Байтак" – 5,49%,
  • Демократическая партия Казахстана "Ак жол" – 19,96%.

Таким образом, в маслихат Астаны прошли: партия Amanat (12 мандатов), "Акжол" (3 мандата), "Байтак" (1 мандат) и Народная партия Казахстана (1 мандат). Партии "Ауыл" и Respublica мест в маслихате Астаны не получили.

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Всего в столице зарегистрирован 788 931 избиратель, из них приняли участие в голосовании – 332 694. Кто стал депутатом маслихата Астаны по одномандатным округам. 

Ранее стало известно, какие партии прошли в маслихат Алматы и кто стал депутатом маслихата по одномандатным округам.

19 марта в Казахстане состоялись выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. 20 марта в Центральной избирательной комиссии озвучили предварительные результаты, по которым в Мажилис прошли шесть партий: Amanat, "Ауыл", Respublica, "Ак жол", "Народная партия Казахстана" и ОСДП.

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Анастасия Прилепская
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