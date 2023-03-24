24 марта стало известно, какие партии прошли в маслихат Астаны, сообщает Zakon.kz.

Согласно озвученной информации, по итогам выборов в маслихат столицы голоса распределились следующим образом:

Партия Amanat – 68,78%,

Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" – 0,65%,

Партия Respublica – 1,63%,

Народная партия Казахстана – 5,50%,

Партия зеленых "Байтак" – 5,49%,

Демократическая партия Казахстана "Ак жол" – 19,96%.

Таким образом, в маслихат Астаны прошли: партия Amanat (12 мандатов), "Акжол" (3 мандата), "Байтак" (1 мандат) и Народная партия Казахстана (1 мандат). Партии "Ауыл" и Respublica мест в маслихате Астаны не получили.

Новость по теме Кто проходит в маслихаты Караганды, Павлодара и Актау по одномандатным округам

Всего в столице зарегистрирован 788 931 избиратель, из них приняли участие в голосовании – 332 694. Кто стал депутатом маслихата Астаны по одномандатным округам.

Ранее стало известно, какие партии прошли в маслихат Алматы и кто стал депутатом маслихата по одномандатным округам.



19 марта в Казахстане состоялись выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. 20 марта в Центральной избирательной комиссии озвучили предварительные результаты, по которым в Мажилис прошли шесть партий: Amanat, "Ауыл", Respublica, "Ак жол", "Народная партия Казахстана" и ОСДП.