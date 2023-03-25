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Польские шахтеры принесли на протест гроб с портретами Греты Тунберг и Урсулы Фон Дер Ляйен

Принесли на протест гроб с портретами Греты Тунберг и Урсулы Фон Дер Ляйен Фото: Instagram/polskagrupagornicza
В Варшаве прошла демонстрация, в ходе которой протестующие вынесли гроб с портретом Греты Тунберг и президента Европейской комиссии Урсулы Фон Дер Ляйен, сообщает Zakon.kz.

По мнению организаторов протеста, эта директива – "смертный приговор для польских горняков", передает Polsat.

Участники акции взрывают петарды, включают сирены. Также они принесли на акцию гроб с надписью "Польское горное дело", на котором закреплены портреты заместителя председателя Европейской комиссии Франса Тиммерманса и экологической активистки Греты Тунберг. Парализовано автомобильное движение на улицах близ представительства Европейской комиссии.

Из-за акции на ближайших улицах перекрыли движение.

Согласно директиве Европейской комиссии, лимит выброса метана на каждую тысячу тонн добытого угля в недалеком будущем должен составить пять тонн.


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Горняки полагают, что квоты, предлагаемые Европейской комиссией, не дадут возможности работать польским шахтам, а это может повлечь за собой потерю 30 тыс. рабочих мест и еще больше – в компаниях, которые работают в системе добычи угля.

Кроме того, польской "Горной группе" придется нести дополнительные расходы в размере 1,5 млрд злотых (более 320 млн евро), а к 2027 году закроется еще шесть шахт.

В марте Грету Тунберг задержали во время протеста в норвежском городе Осло. Экоактивистка вместе с другими участниками демонстрации выступила против строительства ветряной электростанции на оленьих пастбищах на территории саами — коренного народа Норвегии. В ходе акции активисты заблокировали вход в Министерство финансов.

В середине марта в Польше зафиксировали рекордный уровень инфляции.

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