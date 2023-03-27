За попытки вброса бюллетеней наказаны 25 членов избиркомов – ЦИК

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что за нарушения законодательства о выборах в день голосования привлечены к ответственности семь членов территориальных избиркомов (ТИК), передает Zakon.kz.

Как отметил председатель ЦИК Нурлан Абдиров, в день выборов в Центризбирком поступали жалобы на нарушения в ходе голосования. По всем случаям данные были направлены в органы прокуратуры



"За нарушение требований о равном избирательном праве путем голосования два и более раз, а также голосования за другого избирателя – это статья 108 КоАП, органами прокуратуры к административной ответственности привлечены семь членов избирательных комиссий. Также за выдачу членом ТИК гражданам избирательных бюллетеней в целях предоставления возможности голосования за других лиц – это статья 110 КоАП, к ответственности были привлечены 18 членов избирательных комиссий. Они также были отстранены от работы". Председатель ЦИК Нурлан Абдиров

Председатель ЦИК рассказал о нескольких фактах нарушений.

"На избирательном участке №279, это поселок Актас город Сарань Карагандинской области, было видео о предполагаемом вбросе. Этот случай был исследован прокуратурой, и они применили привлекли правонарушителей к административной ответственности. Председатель комиссии и наблюдатель одного из общественных объединений были оштрафованы, кроме того, председатель комиссии был отстранен от работы немедленно". Председатель ЦИК Нурлан Абдиров

Также, по его словам, аналогичное правонарушение зафиксировано на участке №455 в сельском округе Иргели Карасайского района Алматинской области. После исследования обстоятельств, оштрафованы секретарь и член участковой комиссии, они также были отстранены от участия в работе.

Выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней прошли в Казахстане 19 марта. ЦИК опубликовал итоги голосования на выборах в Мажилис.