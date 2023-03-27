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Сколько кандидатов в депутаты Мажилиса получат обратно свой избирательный взнос

Казахстан ЦИК кандидат партия Мажилис взнос возврат Фото: Zakon.kz
В Центральной избирательной комиссии Казахстана 27 марта 2023 года рассказали, скольким кандидатам в Мажилис Парламента РК по одномандатным округам и каким политическим партиям вернут избирательные взносы, сообщает Zakon.kz.

По словам члена ЦИК Сабилы Мустафиной, взнос возвращается тем кандидатам-мажоритариям (по одномандатным округам), которые набрали 5% и более голосов избирателей в своем округе.

"Из 370 одномандатных кандидатов в Мажилис 104 будет возвращен избирательный взнос. Остальные 266 не набрали положенных не менее 5% голосов избирателей. Сразу скажу, что избирательный взнос будет возвращен и двум партиям - ОСДП и Respublica. Партия "Байтак" не набрала нужный порог, остальные партии не вносили избирательный взнос в соответствии со ст. 88 Конституционного закона РК "О выборах", так как ранее участвовали в выборах в Мажилис и набирали 5% и более голосов". Сабила Мустафина

Партии, выдвинувшие списки на выборах в Мажилис, вносили на счет ЦИК избирательный взнос в размере 15 МЗП (1 050 000 тенге) за каждое лицо, включенное в партийный список. Кандидаты по одномандатным округам на выборах в Мажилис также вносили на счет ЦИК избирательный взнос в размере 15 МЗП (1 050 000 тенге).

19 марта 2023 года в Казахстане состоялись выборы депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней.

27 марта председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров объявил окончательные итоги выборов в Мажилис Парламента РК по партийным спискам и по одномандатным избирательным округам.

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