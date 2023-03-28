Главное за день: Токаев выступит на открытии первой сессии Парламента, судебную систему ждут изменения

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит на открытии первой сессии Парламента. ЦИК зарегистрировала депутатов Мажилиса VIII созыва по партийным спискам. Главные новости за 28 марта – в подборке Zakon.kz.

Президент

Глава государства Касым-Жомарт Токаев уже завтра выступит на открытии первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва.

На мероприятие приглашены руководители государственных органов, члены Национального курултая, общественные деятели и другие.

Выступление президента на совместном заседании палат Парламента будет показано в прямом эфире республиканских телеканалов и в социальных сетях 29 марта в 10:00.

27 марта Касым-Жомарт Токаев подписал указ о созыве первой сессии Парламента Республики Казахстан восьмого созыва.

Изменения в судебной системе Казахстана

28 марта 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал Конституционный закон РК "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан".

Поправки направлены на укрепление независимости судей.

В частности, предусматривается образование межрайонных судов путем объединения районных судов. При этом преобразуются должности председателей районных судов в судейские должности.

Критериями для объединения судов являются: расстояние между районными центрами; плотность населения; нагрузка дел на районный суд; оснащенность суда и т. д.

Предлагается внедрить элементы выборности председателей судов самими судьями через расширенное пленарное заседание областного суда.

Из перечня полномочий председателя ВС РК исключаются полномочия по внесению представления о прекращении полномочий председателей, председателей судебных коллегий и судей судов республики. Функция передается в ведение Высшего судебного совета.

Кроме того, предлагается передать Академию правосудия из ведения Верховного суда в ведение Высшего судебного совета с 15 июля 2024 года.

Вместе с тем предусматривается, что специальные оперативно-розыскные мероприятия в отношении судей могут быть проведены только с санкции Генерального прокурора. Тем самым будут исключены инструменты давления на судей со стороны правоохранительных органов.

Также главой государства подписан Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования процессуального законодательства и реформирования судебной системы".

ЦИК зарегистрировала депутатов Мажилиса VIII созыва по партийным спискам

Порядок распределения мандатов определяется исполнительным органом партии не позднее 10 дней после проведения выборов.

Число представителей трех категорий – женщин, молодежи и лиц с инвалидностью – при распределении должно составлять не менее 30% мандатов, полученных партией.

В Центризбиркоме депутатам Мажилиса Парламента VIII созыва вручили удостоверения и нагрудные знаки.



Накануне представители партий, прошедших в Парламент – Amanat, ДПК "Ак жол", НДПП "Ауыл", НПК, ОСДП и Respublica, озвучили списки своих претендентов на места в Мажилисе по числу полученных мандатов.

Прокурор запросила для Кайрата Боранбаева восемь лет лишения свободы



Продолжается суд по делу основателей ТОО "АзияГазЧунджа" Кайрата Боранбаева и Романа Наханова, а также бывшего заместителя председателя правления АО "Qazaq Gaz" Тайыра Жанузака.

На очередном заседании обвинение запросило для Кайрата Боранбаева восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, Национальном банке РК и его ведомствах, в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора.

Подсудимому Роману Наханову – назначить наказание в виде восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Тайыру Жанузаку – назначить наказание в виде восьми лет лишения свободы без конфискации имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Напомним, фигурантов задержали по подозрению хищениях.

Расширен список наркотических и психотропных средств, подлежащих контролю

Изменения и дополнения внесены соответствующим Постановлением правительства Казахстана от 20 марта 2023 года.

Документ уточняет, что каннабис (конопля) относится к наркотическим средствам как в высушенном, так и в невысушенном виде.

В раздел "Наркотические средства" добавлены: Изотонитазен, Кротонилфентанил, Циклопропилфентанил, Акрилоилфентанил (акрилфентанил), Фуранилфентанил, Тетрагидрофуранилфентанил, U-47700, МТ-45, AH-7921.

Раздел "Психотропные вещества" пополнили: Этизолам, Трамадол, Кетамин.

Постановление вводится в действие с 7 апреля 2023 года.