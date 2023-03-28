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"Многое зависит от того, пришли они пересидеть или чего-то добиться" – политолог о новом составе Мажилиса

Казахстан выборы в Мажилис Фото: Zakon.kz
Политолог Замир Каражанов отметил, что эффективность нового состава Мажилиса зависит от мотивации новоизбранных депутатов и их целей – просто пересидеть или действительно чего-то добиться, сообщает Zakon.kz.

Замир Каражанов отметил, что в Мажилисе действительно появились новые люди, которых не было раньше.

"Обновление в этом плане произошло. Обращаю внимание, что состав в основном из партийцев, председателей, замов партий. Также есть группа из бизнеса – директора, руководители. Есть представители интеллигенции, которые в вузах преподают. Есть депутат от НПК, которая занимается проблемами многодетных матерей. Многое зависит от самих людей, с какими мыслями они сюда пришли – пересидеть и послужной список сделать или чего-то добиваться. Здесь будет главную роль играть мотивация самих депутатов".Замир Каражанов

Он с сожалением сказал, что в новом составе не так много гражданских активистов, которые много знают о проблемах людей.

"Все-таки тем, кто выбирался по одномандатным округам, нужно было ставить ограничения на членство в партии. Была бы конкуренция между лидерами гражданского общества. Все-таки третий сектор должен достаточно активно присутствовать в политической жизни страны. Таких людей должно быть гораздо больше в Парламенте".Замир Каражанов

Политолог Газиз Абишев отметил, что новых лиц достаточно.

"Насколько эффективным будет новый состав Парламента, зависит от той работы, которой они будут заниматься. Новых лиц достаточно, и понятно, как они распределяются".Газиз Абишев

В нынешнем составе Мажилиса, по его мнению, усилился национал-патриотический блок. В основном это люди, пришедшие из округов.

"Это на самом деле в таких мажоритарных системах нередко бывает. Поэтому вводится пропорциональная система с квотами, дабы размешать эти палаты. Очевидно одно, что национал-патриотический компонент сильно вырастет в этой палате. Там и в партии большинства очень серьезный национал-патриотический блок будет. Здесь им предстоит доказать, на самом ли деле они эффективны".Газиз Абишев

Выборы депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней прошли в Казахстане 19 марта. Накануне представители партий, прошедших в Парламент – Amanat, ДПК "Ак жол", НДПП "Ауыл", НПК, ОСДП и Respublica, озвучили списки своих претендентов на места в Мажилисе по числу полученных мандатов.

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