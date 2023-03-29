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Президент Казахстана в среду выступит на открытии первой сессии Парламента нового созыва

Парламент новая сессия депутаты президент открытие Фото: parlam.kz
Сегодня, 29 марта, состоится первое заседание Мажилиса Нового Казахстана. На открытии первой сессии Парламента VIII созыва выступит глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 29 марта выступит на открытии первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва. На мероприятие приглашены руководители госорганов, члены Национального курултая, общественные деятели и другие.

Выступление президента на совместном заседании палат Парламента будет показано в прямом эфире республиканских телеканалов и в социальных сетях 29 марта в 10:00.

27 марта Касым-Жомарт Токаев подписал указ о созыве первой сессии Парламента Республики Казахстан восьмого созыва. Этот созыв от прошлых отличается тем, что выборы в Мажилис проходили по пропорционально-мажоритарной системе. После прошлогодних изменений в Конституцию Мажилис теперь состоит из 98 депутатов (было 107), 69 из них избраны по партийным спискам и 29 – по одномандатным округам.

Окончательные итоги выборов в Мажилис Парламента РК по партийным спискам председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров объявил 27 марта.

По данным ЦИК Казахстана, за партию Amanat проголосовали 3 431 510 человек, 53,9%, 40 мандатов; Народно-демократическую патриотическую партию "Ауыл" – 693 938, 10,9%, 8 мандатов; Демократическую партию Казахстана "Ак жол" – 535 139, 8,41%, 6 мандатов; Народную партию Казахстана – 432 920, 6,8%, 5 мандатов; партию Respublica – 547 154, 8,59%, 6 мандатов; Общенациональную социал-демократическую партию – 331 058, 5,2%, 4 мандата; Казахстанскую партию зеленых "Байтак" – 146 431, 2,3%, не получает места в Мажилисе. Графу "Против всех" выбрали 248 291 казахстанец, 3,9%.

Также Нурлан Абдиров озвучил окончательные итоги выборов в Мажилис Парламента РК по одномандатным избирательным округам.

По данным ЦИК, в списки избирателей были включены 12 035 578 граждан, в голосовании приняли участие 6 366 441 гражданин.

28 марта Центризбирком зарегистрировал депутатов Мажилиса Парламента VIII созыва, избранных по партийным спискам, а также по территориальным одномандатным округам.

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов состоялись в Казахстане 19 марта 2023 года.

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Выборы в Мажилис Мажилис Парламента РК Казахстан
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