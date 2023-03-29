Правительство Казахстана сложило полномочия – указ Токаева

29 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О Правительстве Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Конституции РК, со статьей 4 Конституционного закона Республики Казахстан "О Правительстве Республики Казахстан", в связи со сложением полномочий Правительства Казахстана перед вновь избранным Мажилисом Парламента РК Касым-Жомарт Токаев постановил Правительству исполнять свои обязанности до утверждения нового состава Правительства Республики Казахстан.

Настоящий указ вводится в действие со дня подписания.

29 марта проходит первое заседание Мажилиса Нового Казахстана. На открытии первой сессии Парламента VIII созыва выступает глава государства Касым-Жомарт Токаев.

27 марта Касым-Жомарт Токаев подписал указ о созыве первой сессии Парламента Республики Казахстан восьмого созыва. Этот созыв от прошлых отличается тем, что выборы в Мажилис проходили по пропорционально-мажоритарной системе. После прошлогодних изменений в Конституцию Мажилис теперь состоит из 98 депутатов (было 107), 69 из них избраны по партийным спискам и 29 – по одномандатным округам.

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов состоялись в Казахстане 19 марта 2023 года.

По данным ЦИК Казахстана, за партию Amanat проголосовали 3 431 510 человек, 53,9%, 40 мандатов; Народно-демократическую патриотическую партию "Ауыл" – 693 938, 10,9%, 8 мандатов; Демократическую партию Казахстана "Ак жол" – 535 139, 8,41%, 6 мандатов; Народную партию Казахстана – 432 920, 6,8%, 5 мандатов; партию Respublica – 547 154, 8,59%, 6 мандатов; Общенациональную социал-демократическую партию – 331 058, 5,2%, 4 мандата; Казахстанскую партию зеленых "Байтак" – 146 431, 2,3%, не получает места в Мажилисе.

Графу "Против всех" выбрали 248 291 казахстанец, 3,9%.