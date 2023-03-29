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Токаев госслужащим: Нужно решать проблемы на местах, не ожидая поручений сверху

Токаев госслужащим: Нужно решать проблемы на местах, не ожидая поручений сверху Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на открытии первой сессии Мажилиса VIII созыва заявил о необходимости повысить эффективность государственного управления и качество стратегического планирования, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства подчеркнул, что ключевая роль в разработке и реализации реформ отведена государственным служащим.

"Поэтому на государственную службу нужно привлекать высокомотивированных и высококвалифицированных специалистов. Необходимо максимально открыть двери для талантливых управленцев и профессионалов из частного сектора".Касым-Жомарт Токаев

По его словам, также необходимо перейти на более гармоничную, децентрализованную модель государственной службы.

"Нужно привыкнуть решать проблемы сразу на местах, не ожидая поручений сверху. Наряду с институциональными изменениями требуется коренная модернизация организационной культуры в государственных структурах".Касым-Жомарт Токаев

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29 марта прошло совместное заседание палат Парламента. Глава государства на открытии первой сессии Мажилиса VIII созыва выступил с обращением, в котором анонсировал два новых закона: о возврате государству незаконно выведенных активов и по защите прав человека

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