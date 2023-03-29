Советник МНВО: В Казахстане формируется политически активное общество

Советник министра науки и высшего образования РК Айсулу Ерниязова отметила, что внеочередные выборы в Мажилис и маслихаты показали рост политической активности, а инициативы президента создают новые возможности особенно для казахстанской молодежи, передает Zakon.kz.

Как подчеркнула советник министра науки и высшего образования Айсулу Ерниязова, прошедшая электоральная кампания показала рост политической культуры и интереса к избирательным процессам.

"Казахстанское общество становится политически активным, особенно молодежь. Мы видим, что молодые казахстанцы с интересом наблюдали за оживленными дебатами и участвовали в них. Молодежь мониторила агитацию в социальных сетях и с нетерпением ждала опубликования списков. Как бы ни ставили скептики под сомнение зарождение Нового Казахстана, постепенные изменения вполне ощутимы" Айсулу Ерниязова

Говоря о выступлении президента на открытии первой сессии Парламента VIII созыва, советник министра особо выделила те инициативы, которые касались образования и науки.

"В своем выступлении глава государства дал всем четко понять: без особого акцента на науку и ее развитие мы останемся в хвосте мировой экономики, только передовые инновации дадут нам шанс сохранять, и даже повышать свое благосостояние". Айсулу Ерниязова

Кроме того, по ее словам, очень важно для нового поколения казахстанцев поручение президента о создании молодежных кадровых резервов в разных сферах, начиная с образования.

"Опыт Президентского молодежного кадрового резерва показал, как много молодых людей из-за тех или иных бюрократических проволочек не могут вложить свою энергию и свои идеи в ту работу, в ту деятельность, которая важна для развития страны и общества. И теперь создание кадровых резервов станет отличным вариантом социального лифта для молодежи. Также очень важная инициатива касается облегчения квалификационных требований для педагогов без потери качества. Это поможет решить проблему дефицита специалистов, повысить квалификацию и ввести в образовательный процесс больше креативности". Айсулу Ерниязова

Всем казахстанцам Айсулу Ерниязова рекомендовала проявлять больше активности, реализовывать свои права на участие в политических процессах и внимательно относиться к обращениям и другим выступлениям главы государства. Знакомиться с их содержанием и подробно изучать, потому что на основе изложенных в них идей и поручений будут строиться приоритеты развития государства и общества в будущем.

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней состоялись в Казахстане 19 марта. А 28 марта ЦИК зарегистрировала депутатов Мажилиса VIII созыва по партийным спискам и по одномандатным территориальным округам.

Новоизбранные депутаты принесли присягу народу Казахстана 29 марта.

На открытии первой сессии Мажилиса VIII созыва выступил президент Касым-Жомарт Токаев.