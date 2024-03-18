Ерлан Ахмеди: в Казахстане формируется рациональная демократия

Год назад в Казахстане состоялись внеочередные выборы в Мажилис Парламента и маслихаты, которые стали завершающим этапом в перезагрузке политической системы государства.

Какую роль имеют эти выборы для страны и что означает рациональная демократия по-казахстански – мнением поделился политический эксперт Ерлан Ахмеди, сообщает Zakon.kz.

– Прошел год с тех пор, как в Казахстане состоялись внеочередные выборы в Мажилис Парламента и маслихаты всех уровней по новой системе. По вашему мнению, что дали эти выборы стране?

– История парламентаризма в нашей стране прошла разные этапы развития. Согласно "Уставу страны казахов" (первый проект казахской конституции) высшим органом государства должен был стать Национальный Мажилис. В 1937 году был создан Верховный Совет Казахской ССР, который продолжал свою работу и в независимом Казахстане до марта 1994 года. В 1995 году на референдуме была принята новая Конституция республики, в результате появился двухпалатный Парламент.

Сегодня часто можно услышать такое мнение: мол, двухпалатный Парламент присущ исключительно федеративным государствам. Но это является большим заблуждением. В мире немало унитарных государств, в том числе развитых демократических, где имеются верхняя и нижняя палаты Парламента. Среди таких стран Франция, Италия, Япония, Польша и другие.

В целом в рамках масштабной программы политических реформ 2022 года усилилась роль Парламента. Основная цель – стать по настоящему влиятельной ветвью власти.

Выборы в Сенат и Мажилис, которые состоялись в прошлом году, позволили перейти от теории к практике и на деле показать, как изменился и как будет работать обновленный высший представительный орган страны. Во-первых, выборы в Мажилис и маслихаты состоялись по смешанной избирательной системе. Как известно, ранее можно было услышать критику в адрес Мажилиса о том, что нижняя палата Парламента не является ареной плюрализма и что нужно возродить мажоритарную систему. Сейчас ситуация меняется.

Во-вторых, смешанная система позволила пройти в нижнюю палату Парламента не только партиям или партийным одномандатникам, но и независимым политикам, которые не имеют отношения к каким-либо политическим организациям. Это позволяет говорить о том, что в Мажилисе понемногу, небольшими шагами, но всё-таки начался процесс формирования конкурентной площадки.

– Одной из задач президента Касым-Жомарта Токаева было формирование конкурентного политического поля. Как изменился политический климат в стране? Как проявили себя новые политические проекты в Парламенте?

– По результатам конституционной реформы в политическом поле Казахстана есть заметные изменения. Появились новые политические партии. В Мажилис прошла партия, которая всегда была на четкой оппозиционной платформе. Появляются общественные активисты, которые формируются как независимые политики. Эти тенденции позволяют с оптимизмом смотреть в будущее.

Но, как известно, есть и критика. Некоторая часть граждан считает, что демократизация должна идти более форсированными темпами. Я думаю, что нужно учитывать все точки зрения и находить золотую середину. Я как-то уже высказывался и писал, что у нас формируется рациональная демократия, где все решения принимаются взвешенно. Здесь я бы хотел дать разъяснение по предложенной мной концепции о рациональной демократии.

В данное время на пространстве СНГ словосочетание "рациональная демократия" практически не используется как политологический термин. В США и западных странах имеются различные труды с таким названием, но и там это словосочетание не используется как общепринятый политологический термин или четкая концепция.

Сегодня казахстанская власть при принятии решений соблюдает мудрый баланс как во внешней, так и во внутренней политике. Мультивекторная внешняя политика и созидательная внутренняя политика способствуют укреплению нашей государственности и независимости. Другими словами, прослеживается разумный, то есть рациональный подход при формировании политических решений. В результате формирующаяся новая политическая система Казахстана может стать моделью для определения понятия "рациональная демократия".

– На ваш взгляд, как реализовывается 30-процентная квота для молодежи, женщин и людей с инвалидностью в Мажилисе?

– Я считаю, что данная мера оправдана на сегодняшнем этапе развития. Но в будущем такие квоты потеряют свою актуальность. Мужчины и женщины, а также молодежь, должны будут участвовать в политической борьбе на равных позициях. Таким образом развиваются передовые демократии. Квоты гражданам с инвалидностью должны оставаться.

– Как с реформами изменилось госуправление и взаимодействие между ветвями власти?

– Основой и базисом реформ нашей политической системы является формула "Сильный президент – влиятельный Парламент – подотчетное правительство". В рамках этой формулы прошла трансформация основных ветвей власти. Срок и полномочия президента были сокращены. Теперь мы избираем главу государства на один семилетний срок. Во французском политическом языке это называют septennat.

Как я уже сказал выше, на выборах в Мажилис была внедрена пропорционально-мажоритарная избирательная система. В прошлогоднем Послании президента народу Казахстана были даны четкие направления, как должно функционировать правительство. То есть основная цель – это создание системы сдержек и противовесов, как в передовых демократиях мира.

– Как вы считаете, стали ли казахстанцы более политизированной нацией?

– Во-первых, в политизации нации нет ничего страшного. Граждане, избиратели являются основной движущей силой демократических процессов, то есть человеку небезразлична судьба страны.

Во-вторых, раньше, а возможно и сейчас, в нашей стране еще сохранялась привычка не говорить и не заявлять о своих политических амбициях. Есть разного рода опасения. Я считаю, что это нездоровая ситуация. Надеюсь на то, что демократизация нашей страны продолжится и мы навсегда отойдем от подобных страхов, которые тянут страну назад.

В-третьих, Казахстан после январских событий 2022 года дает гражданам возможность активно принимать участие в общественно-политической жизни страны, что положительно сказывается на развитии государства. Благодаря общественности сегодня поднимаются много разных тем, которые раньше считались "запретными". Думаю, что такая ситуация является правильной и принесет свои плоды.