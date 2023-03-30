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Неблагоприятные метеоусловия снова ожидаются в нескольких городах РК

Неблагоприятные метеоусловия снова ожидаются в нескольких городах РК Фото: pixabay
По прогнозам синоптиков 30 марта ожидаются неблагоприятные метеоусловия в городах Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Атырау, передает Zakon.kz

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) – сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

  • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.
  • Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;
  • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе.
  • Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее в "Казгидромете" прогнозировали неблагоприятные метеоусловия на среду, а также сообщили о возможных подтоплениях в некоторых регионах РК на четверг. А также предупредили о грядущем похолодании.

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Елена Вебер
Казахстан
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