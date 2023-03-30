Вырубили яблоневый сад и построили футбольное поле: алматинка пожаловалась Досаеву
Она рассказала, что по улице Ереванская на территории одного из ЖК установили футбольную площадку, но построили ее на месте бывшего яблоневого сада.
"Сад вырубили начисто, площадку установили в 10 метрах от окон жилого дома. Размер этой площадки полномасштабный. Обращались неоднократно в Турксибский акимат, в прокуратуру с единственным вопросом проверить законность установки в соответствии нормативам. Но ответов так и не было", – озвучила свой вопрос алматинка.
Аким Турксибского района Бахытжан Акжаров заявил, что благоустройство дворов в свое время велось с учетом пожеланий жителей. И, скорее всего, это футбольное поле установили по просьбе жителей ЖК.
Женщина добавила, что сад вырубили пять лет назад.
"К сожалению, я снести ничего не смогу. Я так понимаю, что во дворе есть дети. Если детей нет, то вы должны подписать обращение о том, что площадка не нужна, постараемся демонтировать ее", – ответил аким Алматы Ерболат Досаев.
Он также заверил, что проверит законность постройки.
Ранее на встрече с жителями Турксибского района глава мегаполиса ответил на беспокойство жителей о своем назначении премьер-министром. Также рассказал о запуске новой электроподстанции и возврате железнодорожных вокзалов в собственность КТЖ.
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