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Вырубили яблоневый сад и построили футбольное поле: алматинка пожаловалась Досаеву

фрукт, сад Фото: pixabay
Жительница Турксибского района Алматы попросила акима Ерболата Досаева разобраться в законности установки футбольного поля на месте вырубленного яблоневого сада, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Она рассказала, что по улице Ереванская на территории одного из ЖК установили футбольную площадку, но построили ее на месте бывшего яблоневого сада. 

"Сад вырубили начисто, площадку установили в 10 метрах от окон жилого дома. Размер этой площадки полномасштабный. Обращались неоднократно в Турксибский акимат, в прокуратуру с единственным вопросом проверить законность установки в соответствии нормативам. Но ответов так и не было", – озвучила свой вопрос алматинка.

Аким Турксибского района Бахытжан Акжаров заявил, что благоустройство дворов в свое время велось с учетом пожеланий жителей. И, скорее всего, это футбольное поле установили по просьбе жителей ЖК.

Женщина добавила, что сад вырубили пять лет назад. 

"К сожалению, я снести ничего не смогу. Я так понимаю, что во дворе есть дети. Если детей нет, то вы должны подписать обращение о том, что площадка не нужна, постараемся демонтировать ее", – ответил аким Алматы Ерболат Досаев.

Он также заверил, что проверит законность постройки.

Ранее на встрече с жителями Турксибского района глава мегаполиса ответил на беспокойство жителей о своем назначении премьер-министром. Также рассказал о запуске новой электроподстанции и возврате железнодорожных вокзалов в собственность КТЖ.

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