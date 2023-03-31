Фигуриста Романа Костомарова готовят к протезированию

Врачи оценивают состояние фигуриста как стабильное. Фигуриста готовят к протезированию, однако выписывать его пока не планируют, сообщает Zakon.kz.

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Родственники ведут переговоры о переводе Костомарова в немецкую клинику для протезирования, но рассматривают и российские медучреждения, говорится в сообщении Telegram-канала 112.



Медики из Германии консультировали врачей Коммунарки на протяжении всего лечения олимпийского чемпиона.

Известный фигурист попал в больницу 10 января с двусторонней пневмонией. В начале февраля Костомарову ампутировали обе стопы. Позже стало известно, что у фигуриста поражена четверть головного мозга, а затем СМИ узнали об инсульте у Костомарова.

17 марта стало известно, что Роман Костомаров пришел в сознание и заговорил.

