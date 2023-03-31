Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир Спорт Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Фигуриста Романа Костомарова готовят к протезированию

больница, протезы Фото: Instagram/romankostomarovkrs
Врачи оценивают состояние фигуриста как стабильное. Фигуриста готовят к протезированию, однако выписывать его пока не планируют, сообщает Zakon.kz.

Parimatch дарит призы в честь Наурыза на 50 000 000 тенге. Участвуйте, заряжайте на топ-матчи и выигрывайте бонусы, крутые гаджеты и целый золотой слиток!

Родственники ведут переговоры о переводе Костомарова в немецкую клинику для протезирования, но рассматривают и российские медучреждения, говорится в сообщении Telegram-канала 112

Медики из Германии консультировали врачей Коммунарки на протяжении всего лечения олимпийского чемпиона.

Известный фигурист попал в больницу 10 января с двусторонней пневмонией. В начале февраля Костомарову ампутировали обе стопы. Позже стало известно, что у фигуриста поражена четверть головного мозга, а затем СМИ узнали об инсульте у Костомарова.

17 марта стало известно, что Роман Костомаров пришел в сознание и заговорил.

Читайте также

Елена Рыбакина признана лидером сезона в трех номинациях

Рыбакина заработала 300 млн тенге за выход в финал WTA 1000 Майами

Елена Рыбакина впервые вышла в финал Майами Опен-2023

Ирина Лукичева
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Житель Актобе через суд добился права жить с бывшей женой и ее возлюбленным
Житель Актобе через суд добился права жить с бывшей женой и ее возлюбленным
44 школьника попали в больницу, отравившись запахом духов
44 школьника попали в больницу, отравившись запахом духов
Блогер
Дочь Баян Алагузовой показала округлившийся живот
Казахстан, Кентау
Экс-аким Кентау Рашид Аюпов находится в СИЗО
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления