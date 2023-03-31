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Кайрату Боранбаеву вынесен приговор

Кайрату Боранбаеву вынесен приговор Фото: Instagram/kairat4
В Сарыаркинском суде №2 Астаны 31 марта 2023 года вынесен приговор бизнесмену Кайрату Боранбаеву, сообщает Zakon.kz.

Кайрата Боранбаева приговорили к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества, пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Режим наказания – в учреждении УИС средней безопасности.


"Внести представление на имя президента о лишении госнаград".Судья районного суда №2 Сарыаркинского района Астаны Назгуль Бапакова

26 декабря 2022 года Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование уголовного дела по обвинению учредителей ТОО "АзияГазЧунджа" Кайрата Боранбаева и Романа Наханова, а также бывшего заместителя председателя правления АО "Qazaq Gaz" Тайыра Жанузака. Фигурантов задержали по подозрению в хищении 14,5 млрд тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации денежных средств, добытых преступным путем.

Судебный процесс по делу начался в Астане 30 декабря.

Кайрата Боранбаева и второго основателя ТОО "АзияГазЧунджа" Романа Наханова обвиняют в хищении и растрате вверенного чужого имущества, легализации незаконных денег и имущества и пособничестве в преступлениях.

14 марта 2023 года суд отложил прения сторон по делу Кайрата Боранбаева по ходатайству гособвинителя, который просил о выделении дополнительного времени для изменения обвинительного акта.

28 марта прокурор запросила для Кайрата Боранбаева восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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