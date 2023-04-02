В Израиле вновь начались демонстрации

Десятки тысяч протестующих вышли на демонстрации на улицы Тель-Авива, Иерусалима и Хайфы против спорной судебной реформы, несмотря на то, что недавно ее приостановили, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации газеты The Times of Israel, центральные улицы в Тель-Авиве заполнены демонстрантами, а ключевые автомагистрали в данный момент перекрыты. На месте дежурят большие силы полиции.



Отмечается, что митинги ожидаются в 150 локациях по всему Израилю. Общенациональные стихийные протесты против судебной реформы в Израиле продолжаются уже 13-ю неделю подряд.

İsrail'de ülkenin farklı şehirlerinde 150'den fazla hükümet karşıtı miting yapılması bekleniyor. Tel Aviv...https://t.co/6Sg2VSRa62 pic.twitter.com/dd1B8rwkmz — Erkin Öncan (@erknoncn) April 1, 2023

26 марта на улицы Израиля вышли более 600 тыс. протестующих против судебной реформы. В Тель-Авиве на демонстрации вышли около 300 тыс. граждан. Акции протеста продолжились в понедельник, 27 марта.



В этой связи премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уволил министра обороны Йоава Галланта, критиковавшего судебную реформу, после чего по стране прокатились новые акции протеста.

27 марта премьер-министр Израиля Нетаньяху приостановил судебную реформу.