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В Израиле вновь начались демонстрации

митинг Фото: Twitter/@NTarnopolsky
Десятки тысяч протестующих вышли на демонстрации на улицы Тель-Авива, Иерусалима и Хайфы против спорной судебной реформы, несмотря на то, что недавно ее приостановили, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации газеты The Times of Israel, центральные улицы в Тель-Авиве заполнены демонстрантами, а ключевые автомагистрали в данный момент перекрыты. На месте дежурят большие силы полиции.

Отмечается, что митинги ожидаются в 150 локациях по всему Израилю. Общенациональные стихийные протесты против судебной реформы в Израиле продолжаются уже 13-ю неделю подряд.

26 марта на улицы Израиля вышли более 600 тыс. протестующих против судебной реформы. В Тель-Авиве на демонстрации вышли около 300 тыс. граждан. Акции протеста продолжились в понедельник, 27 марта.

В этой связи премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уволил министра обороны Йоава Галланта, критиковавшего судебную реформу, после чего по стране прокатились новые акции протеста.

27 марта премьер-министр Израиля Нетаньяху приостановил судебную реформу.

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