Сколько будет стоить проезд по БАКАД

Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК выложило предполагаемый прайс за проезд по Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге, сообщает Zakon.kz.

Приказ министерства опубликован на сайте "Открытые НПА" под названием "Об использовании участка автомобильной дороги общего пользования республиканского значения "Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога" (БАКАД) на платной основе".

Проект еще находится на стадии обсуждения, цены на проезд могут поменяться в заключительной редакции приказа. В обсуждении проекта можно поучаствовать до 17 апреля 2023 года.

Цена за единоразовый проезд по БАКАД:

Легковые автомобили – 0,07 мрп (241,5 тенге).

Автобусы до 16-ти пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 тонны — 0,12 мрп (414 тенге).

Автобусы до 32-х пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 тонны — 0,22 мрп (759 тенге).

Автобусы от 32-х пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 10 тонн— 0,36 мрп (1242 тенге).

Грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 до 15 тонн — 0,43 мрп (1483,5 тенге).

Грузовые автомобили грузоподъемностью от 15 тонн, в том числе с прицепами, седельные тягачи — 0,72 мрп (2484 тенге).

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Также в проекте приказа рассмотрен абонемент на один месяц и год для проезда по БАКАД.

Абонемент на месяц:

Легковые автомобили — 0,5 мрп (1725 тенге).

Автобусы до 16-ти пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 тонны — 2,5 мрп (8625 тенге).

Автобусы до 32-х пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 тонны — 4 мрп (13 800 тенге).

Автобусы от 32-х пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 10 тонн — 5 мрп (17 250 тенге).

Грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 до 15 тонн — 6,5 мрп (22 425 тенге).

Грузовые автомобили грузоподъемностью от 15 тонн, в том числе с прицепами, седельные тягачи — 8,5 мрп (29 325 тенге).

Абонемент на год:

Легковые автомобили — 10 мрп (34 500 тенге).

Автобусы до 16-ти пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 тонны — 30 мрп (103 500 тенге).

Автобусы до 32-х пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 тонны — 50 мрп (172 500 тенге).

Автобусы от 32-х пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 10 тонн — 60 мрп (207 000 тенге).

Грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 до 15 тонн — 80 мрп (276 000 тенге).

Грузовые автомобили грузоподъемностью от 15 тонн, в том числе с прицепами, седельные тягачи — 100 мрп (345 000 тенге).

Минимальный расчетный показатель (МРП) на 2023 год в Казахстане равен 3450 тенге.

Плата за проезд по платной дороге (участку) пользователем производится следующими способами:

по предварительной оплате путем внесения денежных средств на счет по государственному регистрационному номерному знаку автотранспортного средства с помощью системы взимания платы, установленной концессионером;

постоплата для погашения в течение семи (7) календарных дней задолженности, возникшей после въезда на платную дорогу (участок), управляемую концессионером, и фиксации автотранспортного средства арками контроля в зоне их действия.

Стоимость поездки тарифицируется по времени нахождения на платной дороге (участке) и типу автотранспортного средства и не зависит от пройденного автотранспортным средством пути.

Также в приложении к проекту опубликованы названия населенных пунктов, примыкающих к БАКАД:

Фото: скриншот

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