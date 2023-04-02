Осужденный на 12 лет экс-министр обороны Мурат Бектанов обжаловал приговор

Бывший министр обороны РК Мурат Бектанов решил обжаловать приговор, сообщает Zakon.kz.

"Приговор не вступил в законную силу, обжалован осужденным Бектановым М. и его адвокатом Подушкиным А.Н. Дело направлено в апелляционную коллегию по уголовным делам Военного суда для рассмотрения по существу", — говорится в ответе специализированного межрайонного военного суда по уголовным делам.

19 января 2022 года Мурат Бектанов был освобожден от должности министра обороны.

19 февраля 2022 года Генеральной прокуратурой было начато досудебное расследование в отношении бывшего министра обороны Бектанова Мурата Карибаевича по факту бездействия по службе, по ст. 452 УК РК.



20 февраля 2022 года Мурат Бектанов задержан и водворен в изолятор временного содержания.

24 февраля 2023 года Мурат Бектанов был приговорен к лишению свободы сроком 12 лет.

