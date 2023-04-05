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В Усть-Каменогорске 15 жителей многоэтажки эвакуировали из-за пожара

огонь Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Пожар разгорелся 5 апреля по проспекту Сатпаева в 10-этажном жилом доме. Огонь охватил квартиру на первом этаже и балкон, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС ВКО, от высокой температуры пострадала наружная обшивка балкона, расположенного этажом выше.

"В целях безопасности из задымленного подъезда спасатели эвакуировали по лестничному маршу 15 жителей, один из них –ребенок, которых разместили в автомобиле "Вахта". Слаженными действиями пожарных огонь остановлен на общей площади 20 кв. м", – говорится в сообщении.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

Предполагается, что инцидент произошел из-за несоблюдения требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования.

тушение пожара

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Всего в ликвидации пожара был задействован 21 человек личного состава и 7 единиц техники.

ДЧС ВКО настоятельно просит жителей соблюдать правила пожарной безопасности:

  • Уходя из дома, не оставлять включенными в сеть электроприборы.
  • Своевременно устранять нарушения и не эксплуатировать электропровода с видимыми повреждениями изоляции.
  • Не перегружать электросети путем включения в одну розетку нескольких мощных электробытовых приборов.
  • Не применять электропредохранители незаводского изготовления ("жучки"), самодельные и электронагревательные приборы кустарного производства.
  • Не допускать курения в домах и квартирах и неосторожности с открытым огнем.
  • Быть предельно осторожными при обращении с огнем.
  • По возможности иметь в квартире огнетушитель.

Ранее сообщалось, что 2 апреля в резервате "Ак Жайык" начал гореть камыш. Сильный смог накрыл Атырау. В школах города занятия в классах отменили. Площадь возгорания составила 90 га. Несмотря на сильный смог и большую площадь пожара, фауна не пострадала.

5 апреля министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин в кулуарах Мажилиса рассказал, когда потушат пожар в пригороде Атырау.

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Елена Беляева
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