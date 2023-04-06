Няню подозревают в убийстве двухлетнего ребенка в Алматинской области

В селе Жаналык Талгарского района Алматинской области в марте 2023 года скончался ребенок 2021 г. р., который был оставлен у няни. Об этом корреспонденту Zakon.kz 6 апреля рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Заявление от матери в дежурную часть Управления полиции Талгарского района поступило 25 марта. Она просила принять меры в отношении няни – гражданки Ш. 1993 г. р., у которой в доме скончался двухлетний ребенок.

"В тот же день данный факт зарегистрирован в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 141 ч. 2 ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей") УК РК. ​26 марта принято решение о переквалификации уголовного правонарушения со ст. 141 ч. 2 на ст. 99 ч. 3 ("Убийство") УК РК". Пресс-секретарь прокуратуры Алматинской области Максат Абиров

Он рассказал, что 30-летняя женщина за денежную плату родителей на протяжении 5-6 месяцев периодически присматривала за малолетним ребенком в качестве няни.

Тем временем сегодня в соцсетях появилось видео матери умершего малыша, которая заявила, что няню отпустили из под стражи, ввиду недостаточности доказательств. Возмущенные родственники потребовали от правоохранительных органов справедливости.

В свою очередь пресс-секретарь областной прокуратуры сообщил, что 6 апреля следователем УП Талгарского района Менлибаевым С. в прокуратуру района направлено ходатайство о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, которое поддержано прокуратурой Талгарского района и направлено в следственный суд для рассмотрения.

​"В настоящее время досудебное расследование продолжается, назначены ряд экспертиз. ​Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит". Максат Абиров

Согласно информации, размещенной в Instagram-паблике kris_p_talgar, родители, работающие посуточно, в очередной раз оставили своих двух малолетних детей на присмотр соседке, на платной основе.

"Но в тот роковой день, они забрали одного из них мертвым. Подозреваемая заявила, что погибшего ребенка якобы душила ее трехлетняя дочка, и что, увидев это, она оттащила ее, но мальчик уже не дышал. И добавила, что ребенок, вероятно, погиб из-за того, что поперхнулся молоком", – говорится в сообщении.

23 марта 2023 года в одной из темиртауских квартир было обнаружено тело малолетнего ребенка. Подозреваемый, личность которого установили полицейские, был объявлен в розыск. На следующий день его задержали и он дал признательные показания. Позднее 24-летнего мужчину арестовали на два месяца.