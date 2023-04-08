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СМИ: КНДР второй день не отвечает на звонки Южной Кореи по военной линии связи

КНДР второй день не отвечает на звонки Фото: pixabay
Представители Северной Кореи вторые сутки не отвечают на звонки по военной линии связи с Южной Кореей, сообщает Zakon.kz.

Как передает агентство Yonhap, министерство объединения Южной Кореи сообщило, что утром в пятницу не был произведен ежедневный созвон по межкорейской линии связи.

Официальный Пхеньян и Сеул обычно созваниваются два раза в день по обеим линиям связи. В в 9:00 и 17:00.

Южнокорейская сторона подтвердила отсутствие неполадок со своей стороны.

"Регулярные звонки со стороны Севера не осуществляются по неустановленной причине. Мы будем следить за ситуацией, оставляя открытыми все возможности, включая техническую проблему на линии Севера", — сказал агентству военный чиновник.

Отношения двух Корей остаются напряженными, и напряженность усилилась из-за совместных военных учений Республики Корея и США. В КНДР их назвали "репетицией войны". Ряд экспертов полагают, что Северная Корея отказывается от переговоров в знак протеста против давления Сеула в том числе в вопросах прав человека.

Военные Северной Кореи с 4 по 7 апреля испытали систему подводных беспилотников, способных доставлять ядерные боеголовки.

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