Вторую медаль удалось завоевать Казахстану на Гран-при по таэквондо в Южной Корее
Фото: НОК РК
Команда Казахстана по таэквондо отметилась второй медалью на этапе серии Гран-при в Муджу (Южная Корея), сообщает Zakon.kz.
Бронзовым призером турнира стал Дамир Шуленов. В поединке за третье место в весовой категории до 68 килограммов наш спортсмен выиграл у Адриана Листе (Испания).
Отметим, что ранее третьей на турнире стала Нодира Ахмедова (до 49 кг).
Ранее сообщалось, что президенту РК Касым-Жормарту Токаеву вручили черный пояс по таэквондо.
