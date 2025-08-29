#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
538.54
628.31
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
538.54
628.31
6.7
Спорт

Вторую медаль удалось завоевать Казахстану на Гран-при по таэквондо в Южной Корее

спорт, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2025 01:19 Фото: НОК РК
Команда Казахстана по таэквондо отметилась второй медалью на этапе серии Гран-при в Муджу (Южная Корея), сообщает Zakon.kz.

Бронзовым призером турнира стал Дамир Шуленов. В поединке за третье место в весовой категории до 68 килограммов наш спортсмен выиграл у Адриана Листе (Испания).

Отметим, что ранее третьей на турнире стала Нодира Ахмедова (до 49 кг).

Ранее сообщалось, что президенту РК Касым-Жормарту Токаеву вручили черный пояс по таэквондо.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Определились команды-финалисты Кубка Казахстана-2025 по футболу
Спорт
23:05, 29 августа 2025
Определились команды-финалисты Кубка Казахстана-2025 по футболу
Елена Рыбакина легко разобралась с чемпионкой US Open-2021
Спорт
21:22, 29 августа 2025
Елена Рыбакина легко разобралась с чемпионкой US Open-2021
Первое "золото" Казахстана на чемпионате мира по дзюдо среди кадетов
Спорт
17:27, 29 августа 2025
Первое "золото" Казахстана на чемпионате мира по дзюдо среди кадетов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: