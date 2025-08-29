Вторую медаль удалось завоевать Казахстану на Гран-при по таэквондо в Южной Корее

Команда Казахстана по таэквондо отметилась второй медалью на этапе серии Гран-при в Муджу (Южная Корея), сообщает Zakon.kz.

Бронзовым призером турнира стал Дамир Шуленов. В поединке за третье место в весовой категории до 68 килограммов наш спортсмен выиграл у Адриана Листе (Испания).

Отметим, что ранее третьей на турнире стала Нодира Ахмедова (до 49 кг).

Ранее сообщалось, что президенту РК Касым-Жормарту Токаеву вручили черный пояс по таэквондо.