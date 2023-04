Протестующие в Израиле вышли с плакатом фараона с лицом Биньямина Нетаньяху

Десятки тысяч израильтян по всей стране присоединились к субботним протестам против планов премьер-министра Биньямина Нетаньяху ужесточить контроль над Верховным судом.

Протестующие вышли с огромным плакатом фараона, напоминающим действующего правителя страны.

На плакате написано "отпусти мой народ", что является напоминанием об истории еврейского народа.

На кадрах, публикуемых в социальных сетях, видно, что протестовать вышли и молодые, и люди старшего поколения.

Once again, the anti apartheid bloc at the Tel Aviv protest against the government. Following recent events, the main protest organizers said they “support the IDF”. In this bloc, they’re chanting against police and army crimes against Palestinians pic.twitter.com/EbaF4KwqmP