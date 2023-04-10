Поставить на ручник: наладят ли пассажирские перевозки после ДТП в Шымкенте

В выходные в Шымкенте произошло жуткое ДТП: неуправляемый автобус сбил шесть человек, стоявших на тротуаре в ожидании зеленого сигнала светофора. Выжил только один из них. Редакция Zakon.kz пыталась разобраться в ситуации с общественным транспортом в стране, опираясь на мнения экспертов.

В чем причина большого количества ДТП с автобусами – в безответственности перевозчиков, устаревшем транспорте или в плохой квалификации водителей?

Последний трагический случай

Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса произошло 8 апреля около 18:30 в Шымкенте. На пересечении двух улиц в районе торгового центра "Метро" автобус без водителя выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на шестерых пешеходов, которые в тот момент находились на тротуаре. В результате две женщины и подросток погибли на месте, двое детей скончались в реанимационном отделении, одного пострадавшего спасают в больнице.

Как сообщили в Управлении здравоохранения города, на место ДТП незамедлительно выехали четыре бригады скорой помощи.

"8 апреля этого года в 18:43 поступил звонок в службу экстренной медицинской помощи. На место выехали четыре бригады скорой медицинской помощи. В результате инцидента пострадали шесть человек, трое из них погибли на месте. В связи с тяжестью состояния бригадой скорой помощи остальные трое пострадавших были доставлены в близлежащие больницы. Двое из них госпитализированы в областную клиническую детскую больницу, где скончались от тяжелых травм, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия". Заместитель начальника Управления здравоохранения Шымкента Абдуллаев Бакытжан

В ведомстве также рассказали о выжившем в результате трагедии. Молодой человек 2005 года рождения поступил в городскую клиническую больницу №1 Шымкента, на сегодняшний день состояние его стабильное. Он находится на лечении в нейрохирургическом отделении.

В свою очередь представитель автобусного автопарка объяснил произошедшее следующим образом:

"Водитель захотел в туалет. Перед тем как отлучиться и закрыть снаружи автобус, по его словам, он посчитал, что поставил на ручной тормоз транспортное средство, и не стал глушить авто. Не убедился, что действительно поставил на тормоз. Автобус так стоял примерно 30-40 секунд. Затем потихоньку начал ехать и набирать скорость. Но, как стало известно, он в итоге не поставил на ручной тормоз. После того, как автобус наехал на людей, два очевидца открыли автобус, но водитель прибежал и уже сам поставил этот ручной тормоз".

Отмечается, что технически автобус был в порядке.

Перестроить всю систему

Мы обратились за экспертным мнением к президенту Ассоциации безопасности дорожного движения "Общая дорога" Арсену Шакуову.

Специалист глубоко возмущен произошедшим и считает, что такое можно расценивать как преступление против народа.

"Самое ужасное в этой трагедии, что погибли дети. Они находились на пешеходном переходе, переходя улицу на зеленый свет светофора. Дети не нарушали правила дорожного движения. Чудовищная ситуация произошла в светлое время суток, в мирное время. Ничего не предвещало беды. Это можно расценивать как преступление против граждан Казахстана". Арсен Шакуов

Он отметил, что в первую очередь нужно разобраться, почему произошла такая ужасная ситуация.

"Надо сначала понять, был ли поставлен этот автобус на ручной тормоз или нет? Мое мнение – водитель этого не сделал. Конечно, у каждого автобуса перед рейсом необходимо проверять его техническое состояние: затянут ли ручник, соответствует ли транспорт всем техническим нормам и безопасен ли для окружающих. Считаю, что в этой ситуации присутствует халатное отношение к работе. И есть вопросы к таксопарку относительно этого инцидента". Арсен Шакуов

Анализируя произошедшее, Шакуов предлагает обратить серьезное внимание на физическое и моральное состояние водителей общественного транспорта и график их работы.

"Стоит взять во внимание и то, что водители уходят на работу рано утром, возвращаются поздно вечером. На отдых им остается всего 3-4 часа – рано утром нужно быть на линии. Считаю, что график работы нужно пересматривать. Предусмотреть рабочее разделение по сменам: к примеру, до обеда – один водитель, после обеда – другой, или добавлять вечернее время. Опять же, работа непростая, много во время смены раздражающих факторов: нервные водители и отвлекающие от дороги пассажиры. Должен быть комплекс мер, направленных на перестройку всей системы", – предлагает специалист.

Эксперт отметил, что в целом система общественного транспорта не приносит прибыли. Нужно внедрить систему контроля государства.

"Отрасль пассажирского транспорта не является бизнесом. Она убыточна во всем мире. Да, люди платят за проезд, но это не дает прибыли государству – это его визитная карточка и оказание услуг своему народу и гостям города. Мое мнение – необходимо передать все частные автопарки государству, чтобы выделялись необходимые средства из бюджета и не было коррупции от частных компаний. Общественный транспорт должен быть в руках государства, а иначе ничего не изменится", – добавил специалист.



Арсен Шакуов отметил, что раньше была комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения, которая могла приехать в любое время, чаще рано утром, выборочно могла проверить любой из автобусов.

"Проверить наличие, допустим, тормозных колодок у любого автотранспортного средства. Сейчас нет такого органа, который контролирует общественный транспорт. А он должен быть на национальном уровне. Должно контролироваться не только техническое состояние общественного транспорта, но и состояние автодорог – проведение дорожно-ремонтных работ. Даже у полиции нет сейчас на это полномочий, они не могут вникать в частную инфраструктуру бизнеса. Не могут прийти и проверить работу автобусного парка". Арсен Шакуов

Трагедии на транспорте

Это далеко не единичный случай смертельных ДТП, связанных с общественным транспортом.

Днем 8 ноября прошлого года в Алматы столкнулись два пассажирских автобуса. ДТП произошло на пересечении улиц Толе би – Абылай хана. В результате столкновения один из автобусов наехал на двух пешеходов. Один человек скончался до приезда скорой помощи, 19 пассажиров пострадали в результате аварии. Из них 17 с различными травмами обратились в больницу.

Другая трагедия, в которой погибла маленькая девочка, случилась в Усть-Каменогорске в апреле 2022 года. Малышка ехала в автобусе со своей бабушкой 70 лет. Как рассказали очевидцы, непоправимое произошло в тот момент, когда девочка выходила из общественного транспорта, – ребенок попал под заднее правое колесо.

По словам заместителя директора автобусного парка, к которому имеет отношение этот общественный транспорт, водитель 1963 года рождения работал в автобусном парке с 2016 года и зарекомендовал себя как ответственный и добросовестный, нареканий к нему не было, и за техникой он смотрел хорошо.

Еще одно смертельное ДТП с участием автобуса произошло 25 ноября в Караганде. На мосту по проспекту Сейфуллина столкнулись два городских автобуса, из-за чего погиб водитель автобуса №41. 18 человек из числа пассажиров, а также водителя маршрута №146 доставили в медицинское учреждение. Отмечается, что в момент происшествия салон автобуса №41 был пуст.

Четверо пострадавших поступили в больницу в тяжелом состоянии, двое – в крайне тяжелом. Позже стало известно, что в больнице от тяжелых травм погибла пациентка 2003 года рождения, которая была пассажиркой автобуса №146.

Подобных жутких аварий, приведших к смерти множество людей, можно вспомнить большое количество. И каждая из них снова обнажает целый комплекс проблем, существующих в работе отечественного общественного транспорта. Большинство ДТП связано с недостатками существующей в Казахстане организации автобусных перевозок пассажиров.

Садясь в автобус, казахстанцы хотят быстро и безопасно добраться до нужной точки. Но пока водители не могут обеспечить это пассажирам в полной мере, а автопарки озабочены иными вопросами и определенно о безопасности в пути следования задумываются не всегда. В сети тем временем появляется все больше новостей о смертельных ДТП.

Кто и как устранит пробелы в сфере пассажирского транспорта, чтобы свести к минимумы трагические случаи, пока остается загадкой.