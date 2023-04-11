Стало известно о состоянии единственной выжившей после наезда автобуса в Шымкенте

Стало известно о состоянии девушки, выжившей после того, как ее сбил, оказавшийся без управления, автобус, сообщает Zakon.kz.

Мама пострадавшей смогла дать интервью только через два дня после трагедии, передает OTYRAR.kz.

Мадина Сейдалиева рассказала, что ее дочь была единственной кормилицей в многодетной семье. На лечение и реабилитацию уйдет не один месяц. Мать пострадавшей требует у автопарка покрыть все медицинские расходы и выплатить компенсацию.

"Моя дочь была единственной кормилицей. Все расходы на продукты и коммуналку были на ней. Я многодетная мать, у меня шестеро детей. Младшему ребенку 8 месяцев, а у меня нет одной почки, я не могу работать. В ближайшее время и моя дочь не сможет работать. Кто будет нас кормить? У меня обида на автопарк, пусть они ответят за это. Еще сколько лет моя дочь должна лечиться. Если через несколько лет будут последствия от этого ДТП? Кто в ответе будет?!" Мадина Сейдалиева

В тот девушка собралась на ауызашар. При попытке перейти через дорогу на пешеходном переходе ее сбил автобус, оставшийся без водителя.

Девушку госпитализировали в реанимацию с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибами и ссадинами.

"На утро состояние пациентки оценивается как средней степени тяжести. Лечение получает в соответствии с назначением. В динамике операция не планируется. Лечение получает". Заведующий отделением клинической больницы №1 города Шымкента Эльдар Смагулов

Полицейские завели уголовное дело и направили предложение акимату Шымкента, о лишении автобусного парка лицензии.

8 апреля, около 18:30, на перекрестке двух улиц возле торгового дома" Метро" автобус, оставшийся без управления водителя, выехал на встречную полосу и сбил шесть человек, стоявших на пешеходной дорожке. Трое из них погибли на месте. Еще трое были доставлены службой скорой помощи в близлежащие больницы. Двое затем скончались от серьезных травм, несмотря на реанимационные мероприятия.

Позже выяснилось, что водитель забыл поставить транспортное средство на ручник.