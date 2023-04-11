Стало известно о состоянии единственной выжившей после наезда автобуса в Шымкенте
Мама пострадавшей смогла дать интервью только через два дня после трагедии, передает OTYRAR.kz.
Мадина Сейдалиева рассказала, что ее дочь была единственной кормилицей в многодетной семье. На лечение и реабилитацию уйдет не один месяц. Мать пострадавшей требует у автопарка покрыть все медицинские расходы и выплатить компенсацию.
"Моя дочь была единственной кормилицей. Все расходы на продукты и коммуналку были на ней. Я многодетная мать, у меня шестеро детей. Младшему ребенку 8 месяцев, а у меня нет одной почки, я не могу работать. В ближайшее время и моя дочь не сможет работать. Кто будет нас кормить? У меня обида на автопарк, пусть они ответят за это. Еще сколько лет моя дочь должна лечиться. Если через несколько лет будут последствия от этого ДТП? Кто в ответе будет?!" Мадина Сейдалиева
В тот девушка собралась на ауызашар. При попытке перейти через дорогу на пешеходном переходе ее сбил автобус, оставшийся без водителя.
Девушку госпитализировали в реанимацию с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибами и ссадинами.
"На утро состояние пациентки оценивается как средней степени тяжести. Лечение получает в соответствии с назначением. В динамике операция не планируется. Лечение получает". Заведующий отделением клинической больницы №1 города Шымкента Эльдар Смагулов
Полицейские завели уголовное дело и направили предложение акимату Шымкента, о лишении автобусного парка лицензии.
8 апреля, около 18:30, на перекрестке двух улиц возле торгового дома" Метро" автобус, оставшийся без управления водителя, выехал на встречную полосу и сбил шесть человек, стоявших на пешеходной дорожке. Трое из них погибли на месте. Еще трое были доставлены службой скорой помощи в близлежащие больницы. Двое затем скончались от серьезных травм, несмотря на реанимационные мероприятия.
Позже выяснилось, что водитель забыл поставить транспортное средство на ручник.