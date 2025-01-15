Стало известно о состоянии единственной выжившей после захвата заложников в Актобе

В минувший понедельник общественность повергла в шок новость о захвате заложников в одном из частных домов в Актобе. Единственной выжившей оказалась женщина, которая ранее была знакома с подозреваемым. О ее состоянии рассказали врачи, сообщает Zakon.kz.

Первому каналу "Евразия" медики уточнили, что пациентка поступила в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и множественными ушибами.

"В Актобе женщину, которую удерживали в заложниках, перевели из реанимации в стационар. Для ее безопасности у палаты дежурит охрана, и доступ туда разрешен только врачам", – говорится в сообщении, опубликованном 15 января 2025 года в Telegram-канале телеканала.

По словам заведующего отделением нейрохирургии Максата Оразжанова, состояние женщины оценивается как средней тяжести.

"Пациентка в полном сознании, адекватна, на вопросы отвечает. Назначена консервативная терапия, что и получает сейчас в отделении. В состоянии средней тяжести присутствует и психологический фактор после этих событий. Совместно работают психологи", – добавил он.

Вечером 13 января 2025 года из Актобе пришли новости о том, что неизвестный проник в частный дом и взял в заложники девушку. Через несколько часов полицейские сообщили об успешной операции по освобождению заложников.