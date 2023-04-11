Роман Скляр пообещал, что проблем с теплом в Экибастузе больше не будет

В кулуарах правительства 11 апреля первый заместитель премьер-министра Роман Скляр пообещал, что проблем с теплом в Экибастузе в следующем отопительном сезоне не будет, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказал первый заместитель премьер-министра, аудит теплосетей и ТЭЦ завершен.

"Министр и акимат доложили – аудит завершен, деньги будут выделены и на саму ТЭЦ, и на тепловые сети. В полном объеме ремонтные работы будут проведены, заверил аким области, и я его поддерживаю. Проблем в следующем отопительном сезоне в Экибастузе не будет". Роман Скляр

Он добавил, что государство берет в коммунальную собственность объекты ТЭЦ и тепловые сети.

"Государство не может выделять средства на ремонт частных объектов, поэтому государство берет в коммунальную собственность в данном случае объекты ТЭЦ и инфраструктуру – тепловые сети, производит их ремонт. А что касается тепловых сетей, то 5,3 км – это будет новое строительство для улучшения теплоснабжения города, абсолютно новые тепловые сети, которые в целом улучшат систему теплоснабжения, которая изначально была разбалансирована". Роман Скляр

При этом замглавы кабмина уточнил, что в процессе также будут участвовать и частники.

"Я вам неоднократно говорил, 50% – это то оборудование, которое мы забираем в коммунальную собственность, оно будет отремонтировано за счет бюджетных средств. То же самое по теплосетям. Остальное – на паритетной основе. Таким образом, проблем с теплом в следующем сезоне не будет". Роман Скляр

Таким образом, по его словам, после всей этой работы вопрос с теплоснабжением будет окончательно решен.

"Наше оборудование, тепловые сети или оборудование ТЭЦ, которые мы берем в коммунальную собственность, мы профинансируем за свой счет. То оборудование, которое принадлежит акционерам, они его профинансируют. Таким образом, мы увеличим финансирование совестными усилиями и решим вопрос теплоснабжения". Роман Скляр

Масштабное отключение подачи тепла и горячей воды в дома Экибастуза произошло ночью 27 ноября. В качестве причины в Минэнерго указали на высокий уровень износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%.



Позже в Минэнерго уточнили, что авария в Экибастузе произошла не на ТЭЦ, а в теплосетях.

28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.

Режим ЧС отменили 8 декабря.

4 декабря стало известно, что во все подвалы жилых домов подали тепло.