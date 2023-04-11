Названа причина жестокого избиения девочки в Усть-Каменогорске

Совсем недавно в соцсетях разлетелось видео жестокого избиения девочки, которое шокировало казахстанцев. 11 апреля 2023 года в Управлении образования Восточно-Казахстанской области озвучили версию конфликта, сообщает Zakon.kz.

По словам руководителя УО ВКО Инессы Чернышёвой, причиной конфликта стал спор между несколькими девушками из-за парня. Об этом пишет Altaynews.kz.

Как оказалось, первым состоянием избитой девушки заинтересовалась директор колледжа, в котором учится пострадавшая, а не родители.

"Директор колледжа заметила, что девушка пришла на занятия с синяками. Она сообщила родителям девочки, и только после этого они обратились в полицию". Инесса Чернышёва

Пострадавшая девушка в настоящее время посещает занятия, ей оказывается всесторонняя помощь и поддержка. Обидчицы отправлены на дистанционное обучение.

"Вопрос о постановке девушек на учет по делам несовершеннолетних еще рассматривается. Решение будет принято в ходе следствия. Сейчас подозреваемые поставлены на внутришкольный учет". Старший инспектор ювенальной полиции УМПС ДП ВКО Айгерим Бейсембаева

По факту уголовного дела проходят семь человек, это несколько школьниц и студенты колледжей Усть-Каменогорска.

В полиции пояснили: сейчас возбуждены два уголовных дела – по фактам избиения и распространения видеозаписей.

"Подозреваемым уже есть 16 лет, поэтому уголовная ответственность ляжет именно на них, а не на родителей". Заместитель начальника УМПС ВКО Шамиль Джинлосанов

По ст. 293 ("Хулиганство") УК РК предусматривается наказание – ограничение свободы на срок от трех до семи лет либо лишение свободы на тот же срок.

4 апреля 2023 года в социальных сетях появилось видео с жестоким избиением девочки-подростка другими ее сверстницами. Выяснилось, что это произошло более месяца назад в одном из торговых центров Усть-Каменогорска. Факт избиения был зарегистрирован, проводилось досудебное расследование.

5 апреля выяснилось, что случай, произошедший в торговом центре, не единственный и пострадавшая регулярно подвергалась нападкам. Это подтверждают многочисленные видеозаписи. Установлено, что обидчица учится в одной из городских школ. В отделе образования Усть-Каменогорска сообщили, что исключать из школы девятиклассницу не планируют, и ей дадут возможность окончить учебное заведение.

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8 апреля стало известно, что в полиции Усть-Каменогорска завели уголовное дело по факту распространения видео, на кадрах которого подростки избивают сверстницу и заставляют ее раздеться перед камерой. Это уже второе уголовное дело, которое начали расследовать в городской полиции после жестокого избиения девочки.