Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Пьяный водитель КАМАЗа устроил аварию в Уральске

Пьяный водитель КАМАЗа устроил аварию в Уральске Фото: пресс-служба ДП ЗКО
На мосту через реку Чаган водитель большегруза снес ограждение и скрылся с места аварии. Полицейские установили, что виновник был пьян, сообщает Zakon.kz.
В Уральске по улице Исатая-Махамбета водитель КАМАЗа выехал на пределы полосы движения на мосту и снес ограждение, передает
Мой город. Сообщается, что он не справился с управлением. После аварии 35-летний мужчина покинул место происшествия.

Полицейские установили личность водителя и нашли его. Как показала экспертиза, водитель был пьян в момент аварии. В полиции завели дело по статье 346 УК РК "Управление авто в состоянии алкогольного опьянения". Виновнику грозит до шести лет заключения.

В Астане задержан водитель, который, управляя КАМАЗом, наехал на шесть припаркованных автомобилей на обочине. Мужчину искали несколько дней.

Читайте также

В ЗКО шестиклассник вышел из дома и не вернулся

Протестующих в Астане нефтяников отправляют в Мангистау

Аким Жанаозена обратился к собравшимся на площади жителям

Мария Мельникова
Уральск
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Социально значимые продукты в Казахстане питания снова начали дорожать
Социально значимые продукты питания в Казахстане снова начали дорожать
редкий автомобиль
Редкий раритетный автомобиль нашли в гараже спустя 47 лет
Военная техника в Алматы: горожан призывают не паниковать
Военная техника в Алматы: горожан призывают не паниковать
Длинные выходные: как казахстанцы отдохнут в мае 2023 года
Длинные выходные: как казахстанцы отдохнут в мае 2023 года
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления