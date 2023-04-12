Пьяный водитель КАМАЗа устроил аварию в Уральске

На мосту через реку Чаган водитель большегруза снес ограждение и скрылся с места аварии. Полицейские установили, что виновник был пьян, сообщает Zakon.kz.

В Уральске по улице Исатая-Махамбета водитель КАМАЗа выехал на пределы полосы движения на мосту и снес ограждение, передает Мой город. Сообщается, что он не справился с управлением. После аварии 35-летний мужчина покинул место происшествия.

Полицейские установили личность водителя и нашли его. Как показала экспертиза, водитель был пьян в момент аварии. В полиции завели дело по статье 346 УК РК "Управление авто в состоянии алкогольного опьянения". Виновнику грозит до шести лет заключения.

В Астане задержан водитель, который, управляя КАМАЗом, наехал на шесть припаркованных автомобилей на обочине. Мужчину искали несколько дней.