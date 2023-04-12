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Кошанов прокомментировал пикет жанаозенцев в Астане

Казахстан Мажилис Жанаозен Фото: Zakon.kz
Журналисты поинтересовались у спикера Мажилиса Ерлана Кошанова, не считает ли он запоздалым выход властей к пикетчикам из Жанаозена, на что он ответил: "Возможно", сообщает Zakon.kz.

В кулуарах пленарного заседания Мажилиса журналисты поинтересовались у Ерлана Кошанова, не опоздали ли с реакцией на пикетчиков из Жанаозена Министерство энергетики и "КазМунайГаз".

"Я отвечу, как депутат: возможно".Ерлан Кошанов

Ответил он и на критику в сторону депутатов – почему они не вышли к жанаозенцам.

"Я думаю, соответствующие разъяснения со стороны госорганов были даны. Кто должен был выйти – они вышли, и были даны. А всеми теми вопросами, в том числе и мы, занимались. Все было в соответствии с законодательством, люди приехали, с ними работали соответствующие службы, соответствующие представители квазигосударственных органов. Здесь же конфликт между работодателем и квазигосударственным органом, который проводил тендер. Это же чисто хозяйственный спор".Ерлан Кошанов

Лидер фракции Respublika Айдарбек Ходжаназаров считает, что министр энергетики Алмасадам Саткалиев заслужил выговор от премьер-министра.

"Я, к сожалению, не могу судить, как думает премьер. Но однозначно предупреждение, очень строгое, выговор стоит объявить. Потому что министр в нашем понимании – это не просто специалист отрасли. А представитель и защитник всей отрасли. Начиная от простого работника и заканчивая предприятиями. Соответственно, позиция, которую занял министр энергетики, была для меня лично непонятной. И, наверное, слабой позицией. Я не знаю, по какой причине он так действовал. Может, ему порекомендовали советники, может, это было его личное решение. Но, я, наверное, поступил бы на его месте по-другому".Айдарбек Ходжназаров

Ранее сообщалось, что в Астане группа работников сервисной компании нефтяной отрасли проводила несанкционированный митинг перед зданием АО "КазМунайГаз". Многие были задержаны.

После задержаний в Астане жители Жанаозена вышли на площадь города. К ним обратился аким города Айбек Косуаков и призвал сохранять спокойствие.

Также Нурлан Ногаев выступил с обращением к жителям Мангистауской области, попросив не дестабилизировать ситуацию.

Утром 12 апреля в АО НК "КазМунайГаз" сообщили, что задержанные в Астане нефтяники уже отправлены поездом в Жанаозен.

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