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Антикор пояснил информацию об отце нападавшей девочки в ТЦ Усть-Каменогорска

Антикор пояснил информацию об отце нападавшей девочки в ТЦ Усть-Каменогорска Фото: pxhere
Ранее в соцсетях появилось видео жестокого избиения девочки в торговом центре Усть-Каменогорска. Позже там же появилась информация, что отец избивавшей девочки является сотрудником Антикоррупционной службы, сообщает Zakon.kz.

В департаменте Агентства по противодействию коррупции ВКО прокоментировали данную информацию. 

"В социальных сетях распространяется информация о родственных связях одного из сотрудников Антикоррупционной службы Восточно-Казахстанской области с участницами инцидента в торговом центре АДК, имевшего большой общественный резонанс. В связи с чем официально заявляем, что данный факт не соответствует действительности, лица, принявшие участие в конфликте, не состоят в каких-либо родственных отношениях с сотрудниками Антикоррупционной службы Восточно-Казахстанской области", – написал в Facebook руководитель Департамента Агентства по противодействию коррупции ВКО Денис Шакенов.

4 апреля в социальных сетях появилось видео с жестоким избиением девочки-подростка другими ее сверстницами. Выяснилось, что это произошло более месяца назад в одном из торговых центров Усть-Каменогорска. Факт избиения был зарегистрирован, проводилось досудебное расследование.

5 апреля выяснилось, что случай, произошедший в торговом центре, не единственный и пострадавшая регулярно подвергалась нападкам. Это подтверждают многочисленные видеозаписи. Установлено, что обидчица учится в одной из городских школ. В отделе образования Усть-Каменогорска сообщили, что исключать из школы девятиклассницу не планируют, и ей дадут возможность окончить учебное заведение.

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Названа причина жестокого избиения девочки в Усть-Каменогорске

8 апреля стало известно, что в полиции Усть-Каменогорска завели уголовное дело по факту распространения видео, на кадрах которого подростки избивают сверстницу и заставляют ее раздеться перед камерой. Это уже второе уголовное дело, которое начали расследовать в городской полиции после жестокого избиения девочки.

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