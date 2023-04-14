Перекачку казахстанской нефти на КТК возобновили

14 апреля в 10:00 по времени Астаны насосные агрегаты магистрального нефтепровода Тенгиз – Новороссийск возобновили перекачку нефти после 72-часовой плановой остановки, сообщает Zakon.kz.

Отгрузка нефти на морском терминале в настоящее время осуществляется в штатном режиме.



Как отметили в пресс-службе Каспийского трубопроводного консорциума, в указанный период проводились плановые работы по выполнению регламентного технического обслуживания различных систем нефтепровода, нефтеперекачивающих станций и морского терминала (механо-технологического оборудования, энергетического и электрооборудования, систем контрольно-измерительных приборов и автоматики, систем управления), а также работы по текущим и капитальным проектам КТК, выполнение которых возможно только на остановленном оборудовании насосных станций и нефтепровода.

В рамках текущей эксплуатации на протяжении всей линейной части специалисты КТК и подрядных организаций проверили работу аварийных и агрегатных защит.

"На НПС "Атырау" в Казахстане и на камере пуска средств очистки и диагностики НПС-4 в России в плановом режиме выполнена замена шаровых кранов. Немалый объем работ был выполнен и на линейной части. На нескольких участках магистрального нефтепровода проведена замена термоусаживаемых манжет и ремонт дефектов методом установки ремонтных конструкций П2 и П5-У. В рамках соответствующей программы заменены восемь устаревших электроприводов магистральных шаровых кранов". Пресс-служба КТК

Как рассказали в компании, в целях реализации капитальных проектов основной деятельности КТК в России за период плановой остановки перекачки был выполнен большой объем работ по проектам модернизации систем обнаружения пожара и газа на НПС "Комсомольская" и НПС "Кропоткинская". На НПС КТК в Ставропольском и Краснодарском крае, а также на Морском терминале успешно выполнены работы, связанные с повышением надежности электроснабжения.

"В рамках программы устранения узких мест на Береговых сооружениях МТ обеспечено заполнение нефтью недавно построенных в рамках ПУУМ трех систем измерения количества и качественных показателей нефти (СИКН), введено в работу новое здание операторной, что позволяет приступить к метрологической аттестации новых СИКН. На НПС "Астраханская" проведены работы по отключению "старой" магистральной насосной от нефтепровода. Работы выполнены в полном соответствии с графиком ПУУМ". Пресс-служба КТК

В Казахстане в период остановки перекачки выполнен ряд работ по модернизации системы обнаружения пожара и газа на НПС "Тенгиз", а также работы, связанные с модернизацией системы электроснабжения НПС "Атырау". В рамках ПУУМ в соответствии с графиком успешно завершены критические работы по проекту строительства двух новых резервуаров объемом 20 000 м3 каждый, ввод которых запланирован в 2023 году.

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Плановые остановки проводятся несколько раз в год для проведения тех видов технического обслуживания, ремонта и подключения оборудования, которые невозможно осуществить на действующем оборудовании.

12 апреля 2023 года Каспийский трубопроводный консорциум выпустил официальное заявление, в котором говорится об остановке перекачки нефти, а также о непричастности компании к появлению неприятных запахов в воздухе Новороссийска в последние дни.