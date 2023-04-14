Бюджет Жанаозена на 2023-2025 годы вырастет на 5 млрд тенге
В частности, городской бюджет вырастет на 4 954 806 тысяч тенге, благодаря поступлению трансфертов из областного бюджета.
В целом бюджет города составит 17 138 606 тысяч тенге. Ранее он был утвержден в сумме 11 638 218 тысяч тенге.
Документ размещен на сайте Открытые НПА до 19 апреля.
С 10 апреля в Астане группа работников сервисной компании нефтяной отрасли проводила несанкционированный митинг перед зданием АО "КазМунайГаз". Позднее протестующих нефтяников компании "БерАли" отправили домой в Жанаозен.
Позже аким Жанаозена Айбек Косуаков обратился к собравшимся на площади жителям, которые выступили за то, чтобы в Астане отпустили задержанных.
Затем аким Мангистауской области Нурлан Ногаев обратился к жителям региона, попросив их сохранять спокойствие и не дестабилизировать ситуацию.