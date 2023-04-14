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Бюджет Жанаозена на 2023-2025 годы вырастет на 5 млрд тенге

Почти на 5 млрд тенге пополнят бюджет Жанаозеня Фото: Zakon.kz
Подготовлены поправки в решение Жанаозенского городского маслихата от 22 декабря 2022 года № 27/206 "О бюджете города Жанаозен на 2023 - 2025 годы", сообщает Zakon.kz.

В частности, городской бюджет вырастет на 4 954 806 тысяч тенге, благодаря поступлению трансфертов из областного бюджета.

В целом бюджет города составит 17 138 606 тысяч тенге. Ранее он был утвержден в сумме 11 638 218 тысяч тенге.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 19 апреля.

С 10 апреля в Астане группа работников сервисной компании нефтяной отрасли проводила несанкционированный митинг перед зданием АО "КазМунайГаз". Позднее протестующих нефтяников компании "БерАли" отправили домой в Жанаозен.

Позже аким Жанаозена Айбек Косуаков обратился к собравшимся на площади жителям, которые выступили за то, чтобы в Астане отпустили задержанных.

Затем аким Мангистауской области Нурлан Ногаев обратился к жителям региона, попросив их сохранять спокойствие и не дестабилизировать ситуацию.

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