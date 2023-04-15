В Астане прошли политические консультации между МИД Казахстана и Южной Кореи

Состоялся 12-й раунд двусторонних политических консультаций между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Министерством иностранных дел Республики Корея, сообщает Zakon.kz.

Казахстанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Канат Тумыш, а корейскую делегацию представлял заместитель министра иностранных дел по политическим вопросам Чой Ёнг Сам.

В ходе консультаций были обсуждены перспективы взаимодействия между Казахстаном и Южной Кореей в рамках двусторонних и многосторонних форматов, а также высказаны мнения по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Особое внимание было уделено графику предстоящих высокоуровневых двусторонних мероприятий. В заключение встречи стороны договорились продолжить укреплять двустороннее партнерство между внешнеполитическими ведомствами.

Республика Корея является одним их ключевых экономических партнеров Казахстана. В 2022 году двусторонний товарооборот составил более 6,1 млрд долларов США. В то же время Республика Корея инвестировала в экономику Казахстана около 1,5 млрд долларов США, что стало рекордным показателем за всю историю двусторонних отношений.



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