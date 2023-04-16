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Пропавшую женщину всю ночь искали в горах Алматинской области

Женщина потерялась в горах Алматинской области: ее нашли спасатели Фото: gov.kz
15 апреля возле села Малайсары в горной местности потерялась женщина 1962 года рождения. Спасательная группа обнаружила ее на утро следующего дня, сообщает Zakon.kz.

15 апреля в 20:30 на пульт дежурной части ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что возле села Малайсары вблизи перевала Тасмурын Балхашского района  в горной местности потерялась женщина 1962 года рождения, которая днем приехала  за грибами со своими родственниками  (1 мужчина, 2 женщины, 2 собаки). Она не вернулась в 20:00 к машине, на которой ее должны были забрать.

В поисково-спасательных работах были задействованы 10 сотрудников и две единицы техники Департамента по ЧС, 12 спасателей, две единицы техники и один кинологический расчет РОСО, 8 сотрудников и три единицы техники Департамента полиции.

16 апреля  06:50 поисковой группой пропавшая была найдена. В медицинской помощи не нуждалась. Она выразила огромную благодарность спасателям за оказанную своевременную помощь.

Как выяснилось позже, женщина заблудилась и не смогла найти дорогу обратно.

Спасатели МЧС убедительно рекомендуют туристам, оказавшимся в горах, соблюдать все меры безопасности.

В алматинских горах объявлен высокий уровень лавинной опасности.

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