Пропавшую женщину всю ночь искали в горах Алматинской области

15 апреля возле села Малайсары в горной местности потерялась женщина 1962 года рождения. Спасательная группа обнаружила ее на утро следующего дня, сообщает Zakon.kz.

15 апреля в 20:30 на пульт дежурной части ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что возле села Малайсары вблизи перевала Тасмурын Балхашского района в горной местности потерялась женщина 1962 года рождения, которая днем приехала за грибами со своими родственниками (1 мужчина, 2 женщины, 2 собаки). Она не вернулась в 20:00 к машине, на которой ее должны были забрать.



В поисково-спасательных работах были задействованы 10 сотрудников и две единицы техники Департамента по ЧС, 12 спасателей, две единицы техники и один кинологический расчет РОСО, 8 сотрудников и три единицы техники Департамента полиции.

16 апреля 06:50 поисковой группой пропавшая была найдена. В медицинской помощи не нуждалась. Она выразила огромную благодарность спасателям за оказанную своевременную помощь.

Как выяснилось позже, женщина заблудилась и не смогла найти дорогу обратно.



Спасатели МЧС убедительно рекомендуют туристам, оказавшимся в горах, соблюдать все меры безопасности.

В алматинских горах объявлен высокий уровень лавинной опасности.

