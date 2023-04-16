За сутки в Казахстане произошло 41 серьезное ДТП
Фото: Zakon.kz
41 ДТП с сильными механическими повреждениями и пострадавшими произошло по стране за прошедшие сутки, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы МВД РК, в 41-м дорожно-транспортном происшествии с серьезными последствиями зарегистрировали 5 смертей и 46 пострадавших.
В статистику включены именно те ДТП, где пострадали люди.
Например, в это же время в столице случилось 240 дорожно-транспортных происшествий из-за снегопада и резкого похолодания.
По состоянию на 16 апреля автодороги республиканского значения в Казахстане открыты, за исключением двух участков трассы.
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