Третье за сутки землетрясение зафиксировали на территории Казахстана

Еще одно землетрясение магнитудой 4 балла зафиксировали алматинские сейсмологи, эпицентр располагался в 377 км от Алматы, сообщает Zakon.kz.

Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 16 апреля в 16:12 алматинского времени зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 377 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения 8.8.

Магнитуда MPV 4.0.

Глубина 15 км.

Сведений об ощутимости не было.

Первое землетрясение сегодня произошло в 7:40 утра на границе с Китаем в 325 км от Алматы. После сейсмологи зафиксировали еще одни подземные толчки. Эпицентр располагался в 43 км от южной столицы.