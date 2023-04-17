В социальных сетях появилось фото, как астанчанин передвигается по городу на лыжах, сообщает Zakon.kz.

В подписи к фото говорится, лучше на лыжах. Вся Астана стоит.

В комментариях люди негодуют, почему плохо чистят улицы.

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Школьников первой смены перевели на дистанционное обучение.

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды на 17 апреля по Казахстану: ожидаются метель и гололед на севере, сильные осадки в центре и усиление ветра на западе и востоке республики.