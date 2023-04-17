Астанчанин передвигается по городу на лыжах
Фото: Instagram/astana_sergek
В социальных сетях появилось фото, как астанчанин передвигается по городу на лыжах, сообщает Zakon.kz.
В подписи к фото говорится, лучше на лыжах. Вся Астана стоит.
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