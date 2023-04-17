Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Школьников и студентов колледжей перевели на дистанционное обучение в Астане

обучение Фото: pexels
Некоторые студенты колледжей и школьники переходят на онлайн-формат обучения во вторую смену 17 апреля. Об этом рассказали в Управлении образования города Астаны, сообщает Zakon.kz.

В столице резко ухудшилась погода. 

"В связи с ухудшением погодных условий 17 апреля 2023 года учащиеся 0-11 классов второй смены и студенты 1-2 курсов колледжей переходят на дистанционный формат обучения", – говорится в сообщении.

17 апреля школьники, которые учатся в первую смену, перешли на дистанционный формат обучения.

В Астане из-за непогоды задерживаются автобусы. По информации акимата столицы, в связи с ухудшением погодных условий (снегопад, гололед, буран) скорость движения транспортных потоков и общественного транспорта снижена, имеются задержки автобусных маршрутов, в некоторых местах затруднен проезд для общественного транспорта.

В социальных сетях появилось фото, как астанчанин передвигается по городу на лыжах.

Читайте также

Антициклон принесет мороз до -15 в Казахстан

23 рейса задерживаются из-за непогоды в аэропорту Астаны

Казахстанскую молодежь за патриотизм и активную гражданскую позицию будут награждать новой медалью

Ирина Лукичева
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Гороскоп: кому будет везти на следующей неделе
Гороскоп: кому повезет на следующей неделе
25 лет поисков: дочь нашла отца в Костанайской области
25 лет поисков: дочь нашла отца в Костанайской области
Главное к утру: непогода, стрельба в Алматы и гумпомощь для Афганистана
Главное к утру: непогода, стрельба в Алматы и гумпомощь для Афганистана
Тысячи людей вышли на улицы Праги
Тысячи людей вышли на улицы Праги
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления