Школьников и студентов колледжей перевели на дистанционное обучение в Астане

Некоторые студенты колледжей и школьники переходят на онлайн-формат обучения во вторую смену 17 апреля. Об этом рассказали в Управлении образования города Астаны, сообщает Zakon.kz.

В столице резко ухудшилась погода.

"В связи с ухудшением погодных условий 17 апреля 2023 года учащиеся 0-11 классов второй смены и студенты 1-2 курсов колледжей переходят на дистанционный формат обучения", – говорится в сообщении.

17 апреля школьники, которые учатся в первую смену, перешли на дистанционный формат обучения.



В Астане из-за непогоды задерживаются автобусы. По информации акимата столицы, в связи с ухудшением погодных условий (снегопад, гололед, буран) скорость движения транспортных потоков и общественного транспорта снижена, имеются задержки автобусных маршрутов, в некоторых местах затруднен проезд для общественного транспорта.

В социальных сетях появилось фото, как астанчанин передвигается по городу на лыжах.

